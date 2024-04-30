В Ростовской области похолодает до +2 градусов в начале мая

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Днем 1 мая температура поднимется до +23 градусов, а ночью и утром ожидаются дожди с грозами.
На следующий день местами будет холодно, до +2 градусов, а днем температура может подняться до +26 градусов.
Прохладная погода удержится как минимум до выходных. В области к воскресенью температура днем опустится до +19 градусов. Кроме того, может усилиться ветер до 16 метров в секунду.
Добавим, что в Ростове-на-Дону в начале мая средняя температура будет составлять +23 градуса. Осадков в этот период ждать не стоит.
Ранее ученый РАН объяснил, в чем заключается опасность многоводного периода в донском регионе.