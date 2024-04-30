rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Ростовской области похолодает до +2 градусов в начале мая

В Ростовской области похолодает до +2 градусов в начале мая

30 апреля 2024, 09:53
Фото: 1MI
В Ростовской области в начале мая ожидаются похолодания, а температура опустится до +2 градусов, говорится в прогнозах синоптиков.

Днем 1 мая температура поднимется до +23 градусов, а ночью и утром ожидаются дожди с грозами.

На следующий день местами будет холодно, до +2 градусов, а днем температура может подняться до +26 градусов.

Прохладная погода удержится как минимум до выходных. В области к воскресенью температура днем опустится до +19 градусов. Кроме того, может усилиться ветер до 16 метров в секунду.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Добавим, что в Ростове-на-Дону в начале мая средняя температура будет составлять +23 градуса. Осадков в этот период ждать не стоит.

Ранее ученый РАН объяснил, в чем заключается опасность многоводного периода в донском регионе.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Дождь
Подпишитесь
«Стой, молчи, никуда не лезь»: как в школе Ростовской области скрывали драку детей
Вчера, 09:44
Четыре человека пострадали в массовой драке в Азове
28 апреля, 15:18
Стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области
28 апреля, 11:37
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо
28 апреля, 09:20
В судоходной компании «Дон» объяснили, почему билеты на «Валдаи» стоят до 1300 руб
28 апреля, 11:11
В Ростовской области рыбак выловил редчайшего солнечного окуня
28 апреля, 12:58
"