rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Ростове-на-Дону с 4 мая резко похолодает

Стала известна точная дата резкого похолодания в Ростове-на-Дону в мае

3 мая 2024, 05:05
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 4 мая резко похолодает

В Ростове-на-Дону в субботу, 4 мая, ожидаются похолодания, а температура опустится ниже +20 градусов, сообщили синоптики.

В пятницу, 3 мая, температура составит +23 градуса и будет солнечная погода. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.

В субботу термометры покажут +16 градусов, но ясная погода сохранится. Ветер в этот день должен стать еще сильнее.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

С понедельника по среду, с 6 по 8 мая, синоптики обещают потепление в среднем до +22 градусов. Однако в четверг, 9 числа, опять резко похолодает до +16 градусов.

Добавим, что по ночам на неделе температура будет опускаться до +8 градусов.

Ранее спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Похолодание
Подпишитесь
В Ростовской области отбили атаку БПЛА и задержали подозреваемых в громком убийстве
Вчера, 14:31
Невозможно выйти на улицу: жители Азова нашли источник отравляющей их вони
Вчера, 15:01
Стала известна программа мероприятий в Ростове в День Победы
Вчера, 15:09
Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей
Вчера, 15:09
В частном доме в Ростовской области нашли 4 тонны копченого леща
Вчера, 15:42
«Москвич» исключил риск банкротства
Вчера, 06:42
"