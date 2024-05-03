Стала известна точная дата резкого похолодания в Ростове-на-Дону в мае

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В пятницу, 3 мая, температура составит +23 градуса и будет солнечная погода. Порывы ветра могут достигнуть четырех метров в секунду.
В субботу термометры покажут +16 градусов, но ясная погода сохранится. Ветер в этот день должен стать еще сильнее.
С понедельника по среду, с 6 по 8 мая, синоптики обещают потепление в среднем до +22 градусов. Однако в четверг, 9 числа, опять резко похолодает до +16 градусов.
Добавим, что по ночам на неделе температура будет опускаться до +8 градусов.
Ранее спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить.