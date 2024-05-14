Водитель разнес остановку и несколько могил в Ростовской области

Водитель на полной скорости врезался в остановку. Конструкция из профнастила не выдержала удара. Сейчас она, скорее, напоминает груду металла. Машину занесло и на стоящие рядом могилы. Пострадали оградки и сами захоронения. Водитель же скрылся с места происшествия.