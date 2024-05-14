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Published Сегодня, 17:33

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Updated Сегодня, 17:35

Неизвестный автомобилист разрушил захоронения в Каменске-Шахтинском Ростовской области

Водитель разнес остановку и несколько могил в Ростовской области

14 мая 2024, 17:33
Фото: 1MI
Неизвестный автомобилист разрушил захоронения в Каменске-Шахтинском Ростовской области
Неизвестный автомобилист разрушил захоронения в Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Водитель на полной скорости врезался в остановку. Конструкция из профнастила не выдержала удара. Сейчас она, скорее, напоминает груду металла. Машину занесло и на стоящие рядом могилы. Пострадали оградки и сами захоронения. Водитель же скрылся с места происшествия.

Неизвестный автомобилист разрушил захоронения в Каменске-Шахтинском Ростовской области
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Жители Каменска сетуют, что найти виновника аварии будет практически невозможно, так как на кладбище не установлены камеры наблюдения.

Ранее похожее ДТП произошло в Таганроге. Там водитель на большой скорости снесла несколько захоронений на Мариупольском кладбище.

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