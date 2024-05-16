Сильный град обрушился на Ростовскую область

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Они рассказали, что осадки начались примерно в 150 километрах от Ростова-на-Дону. Это сильно мешает водителям, так как резко снизилась видимость.
Очевидцы уточнили, что град идет в Песчанокопском районе и теперь жители переживают за урожай.
«Голодный год будет. Цены взлетят», — сообщают ростовчане.
«Сколько урожая уже померзло», — заявляют жители региона. Добавим, что информации о граде в других территориях пока не поступало.
Ранее синоптики сообщили, что в ночь на пятницу, 16 мая, ожидаются заморозки, а температура опустится до -2 градусов.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.
До этого жители из затопленных территорий сами расчистили русло канала.