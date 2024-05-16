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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Сильный град обрушился на Ростовскую область

Сильный град обрушился на Ростовскую область

16 мая 2024, 11:52
Фото: Pxhere
Сильный град обрушился на Ростовскую область
В Ростовской области днем в четверг, 16 мая, начался град, сообщили местные жители в соцсетях «ВКонтакте».

Они рассказали, что осадки начались примерно в 150 километрах от Ростова-на-Дону. Это сильно мешает водителям, так как резко снизилась видимость.

Очевидцы уточнили, что град идет в Песчанокопском районе и теперь жители переживают за урожай.

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«Голодный год будет. Цены взлетят», — сообщают ростовчане.

«Сколько урожая уже померзло», — заявляют жители региона. Добавим, что информации о граде в других территориях пока не поступало.

Ранее синоптики сообщили, что в ночь на пятницу, 16 мая, ожидаются заморозки, а температура опустится до -2 градусов.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

До этого жители из затопленных территорий сами расчистили русло канала.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Град#Осадки
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