Стало известно, когда придет резкое похолодание в Ростовской области

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В пятницу, 24 мая, днем температура поднимется до +29 градусов, однако в субботу в эти же часы термометры покажут максимум +24 градуса.
В течение этих двух суток ожидаются дожди, в основном в ночные часы. По прогнозам синоптиков, может усилиться ветер до 16 метров в секунду.
В воскресенье, 26 мая, утром возможны кратковременные осадки. Порывы ветра снова достигнут 17 метров в секунду. Днем температура составит +23 градуса, а ночью +14 градусов.
Следующая неделя в регионе будет характеризоваться сильными дождями и резкими перепадами температуры. Так, если 28 мая днем она поднимется до +30 градусов, то 29 числа ожидается понижение до +23 °C в дневное время.
Ранее стало известно, что потери садоводов могут достигнут 40% из-за заморозков в Ростовской области.