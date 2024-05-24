rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Похолодание пообещали жителям Ростовской области на выходных

Стало известно, когда придет резкое похолодание в Ростовской области

24 мая 2024, 07:00
Фото: rostovgazeta.ru
Похолодание пообещали жителям Ростовской области на выходных

Похолодание пообещали жителям Ростовской области на выходных

В Ростовской области на предстоящих выходных, 25 и 26 мая, может похолодать, сообщили синоптики.

В пятницу, 24 мая, днем температура поднимется до +29 градусов, однако в субботу в эти же часы термометры покажут максимум +24 градуса.

В течение этих двух суток ожидаются дожди, в основном в ночные часы. По прогнозам синоптиков, может усилиться ветер до 16 метров в секунду.

В воскресенье, 26 мая, утром возможны кратковременные осадки. Порывы ветра снова достигнут 17 метров в секунду. Днем температура составит +23 градуса, а ночью +14 градусов.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Следующая неделя в регионе будет характеризоваться сильными дождями и резкими перепадами температуры. Так, если 28 мая днем она поднимется до +30 градусов, то 29 числа ожидается понижение до +23 °C в дневное время.

Ранее стало известно, что потери садоводов могут достигнут 40% из-за заморозков в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди#Похолодание
Подпишитесь
«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область
Сегодня, 07:36
Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку
Сегодня, 07:17
Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет
Сегодня, 06:24
Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных
Сегодня, 05:46
В Ростове-на-Дону назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП
Сегодня, 05:26
"