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Updated Сегодня, 18:02

Валерий Карпин

«Мне по барабану»: Карпин высказался об окончании сезона РПЛ для «Ростова»

25 мая 2024, 18:02
Фото: РФС
Валерий Карпин

Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом»

«Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ, матч закончился со счетом 2:1.

Сегодня определился очередной чемпион российской футбольной премьер-лиги. Им шестой раз подряд стал питерский «Зенит». Чемпионство он смог оформить, обыграв «Ростов» со счетом 2:1. Также лидерство «Зенита» обеспечил сегодняшний матч между «Динамо» и «Краснодаром», в котором московская команда потерпела поражение со счетом 1:0.

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин отметил, что сезон для клуба все равно выдался результативным. Тренера спросили, за кого из тройки лидеров турнирной таблицы («Зенит», «Динамо», «Краснодар») он болел больше всего.

«Я за „Ростов“, а из этой тройки мне на всех по барабану», — приводит слова Карпина «Матч! Страна».

По итогам сезона, «Ростов» в турнирной таблице занял седьмое место.

Также Валерий Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона.

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