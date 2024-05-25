«Мне по барабану»: Карпин высказался об окончании сезона РПЛ для «Ростова»

Сегодня определился очередной чемпион российской футбольной премьер-лиги. Им шестой раз подряд стал питерский «Зенит». Чемпионство он смог оформить, обыграв «Ростов» со счетом 2:1. Также лидерство «Зенита» обеспечил сегодняшний матч между «Динамо» и «Краснодаром», в котором московская команда потерпела поражение со счетом 1:0.