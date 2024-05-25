«Мне по барабану»: Карпин высказался об окончании сезона РПЛ для «Ростова»

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Сегодня определился очередной чемпион российской футбольной премьер-лиги. Им шестой раз подряд стал питерский «Зенит». Чемпионство он смог оформить, обыграв «Ростов» со счетом 2:1. Также лидерство «Зенита» обеспечил сегодняшний матч между «Динамо» и «Краснодаром», в котором московская команда потерпела поражение со счетом 1:0.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин отметил, что сезон для клуба все равно выдался результативным. Тренера спросили, за кого из тройки лидеров турнирной таблицы («Зенит», «Динамо», «Краснодар») он болел больше всего.
«Я за „Ростов“, а из этой тройки мне на всех по барабану», — приводит слова Карпина «Матч! Страна».
По итогам сезона, «Ростов» в турнирной таблице занял седьмое место.
Также Валерий Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона.