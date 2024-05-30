«Успеть купить»: почему сейчас настало лучшее время для покупки жилья в Ростове

Риелтор напоминает, что с 1 июля закрывается программа господдержки по льготной ипотеке и трансформируется программа семейной ипотеки. То есть с 1 июля 2024 года приобрести жилье под 6% смогут лишь те, у кого есть дети не старше шести лет.