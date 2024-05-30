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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

«Успеть купить»: почему сейчас настало лучшее время для приобретения жилья в Ростове

«Успеть купить»: почему сейчас настало лучшее время для покупки жилья в Ростове

30 мая 2024, 08:04
Фото: Unsplash
«Успеть купить»: почему сейчас настало лучшее время для приобретения жилья в Ростове

Риелтор разъяснила, почему покупать жилье в Ростове выгодно до конца июня 2024

Риелтор Елена Загоренко сообщила RostovGazeta, почему май и июнь 2024 года — это самое выгодное время для покупки квартир в новостройках Ростова.

По словам собеседницы, уже сегодня многие агентства недвижимости предупреждают ростовчан о лучшем времени для покупки жилья — июнь 2024 года. Агентства анонсируют информацию по количеству дней, оставшихся до завершения льготной ипотеки.

Риелтор напоминает, что с 1 июля закрывается программа господдержки по льготной ипотеке и трансформируется программа семейной ипотеки. То есть с 1 июля 2024 года приобрести жилье под 6% смогут лишь те, у кого есть дети не старше шести лет.

«До завершения программ осталось чуть больше месяца. И именно это время считается самым лучшим для приобретения жилья, тем, кому оно необходимо. Поэтому продажи квартир в новостройках сейчас идут активно после жесткой стагнации в феврале и марте», — отмечает Елена Загоренко.
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Эксперт не исключает, что могут появиться новые программы поддержки горожан. Правда, скорее всего, процентная ставка в них будет выше.

По прогнозам собеседницы, изменится ситуация и с ценообразованием квартир на вторичном рынке.

«Сегодня вторичка просела в цене из-за процентной ставки на уровне 17% годовых. А когда ставка на первичное жилье поднимется, сильной разницы в стоимости уже не будет, ситуация выровняется», — уверена риелтор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что спрос на первичку в Ростове отставал от темпов строительства.

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