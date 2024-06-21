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Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Новости Ростовской области за 21 июня

В Азове победили страшный трехдневный пожар, а дончан пугают дорогой картошкой

21 июня 2024, 17:14
Фото: Шедеврум
Новости Ростовской области за 21 июня
В Ростовской области предотвратили теракт на железной дороге, тем временем пожарные завершили спасательную операцию в Азове после 70 часов борьбы с огнем, а донские фермеры стали продавать картофель на четверть дороже.

За деньги — на преступление

В Ростовской области предотвратили попытку теракта на железной дороге. Трое злоумышленников хотели устроить пожар на железнодорожной станции. По версии следователей, подозреваемые собирались взорвать релейные и батарейные шкафы. Совершить преступление молодой мужчина и двое несовершеннолетних намеревались 20 июня на станции «Шахтная-Горная» в Ростовской области за деньги и по указанию куратора, поддерживающего ВСУ.

На подозреваемых завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ — покушение на преступление и террористический акт. Всем грозит до 20 лет колонии.

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Пожар в Азове

В Ростовской области спасатели смогли ликвидировать пожар на нефтебазе Азова. Огонь полыхал трое суток. Напомним, возгорание произошло после атака БПЛА по резервуарам с нефтепродуктами, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Спасатели находились в пекле более 70 часов. Огонь охватил территорию площадью более шести тысяч «квадратов».

Пожар ликвидировало более 200 азовских сотрудников МЧС и их коллег из других районов Ростовской области. Помимо этого спасателям помогали местные жители, которые привозили к месту происшествия воду для тушения и еду.

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Цены на картофель

В этом году в Ростовской области цены на картофель выросли на 25%. Фермеры были вынуждены увеличить отпускные цены на продукцию.

В Ростовской области, несмотря на засуху, урожай картофеля уцелел. По сравнению с 2023 годом его стало на 20% больше. Картофель не потерял в качестве и количестве, так как фермеры использовали капельное орошение.

В этом году в Ростовской области цены на картофель выросли на 25%.В этом году в Ростовской области цены на картофель выросли на 25%.
В этом году в Ростовской области цены на картофель выросли на 25%.
Фото: rostovgazeta.ru

В прошлом году картофель был поражен болезнью из-за обильных дождей.

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