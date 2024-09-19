В Италии обнаружили пропавший оригинал знаменитой фотографии Уинстона Черчилля

Пару лет назад сотрудники отеля заметили, что известный портрет заменили копией. После детального осмотра фото стало ясно, что реплику подложили около восьми месяцев назад. Расследование привело полицейских в Италию. Там нашелся покупатель, который приобрёл фото на аукционе Sotheby's в 2022 году еще до того, как изображение начали считать пропавшим. Сделка была законной, но мужчина согласился вернуть портрет отелю.