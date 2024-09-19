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Posted 19 сентября, 09:18

Published 19 сентября, 09:18

Modified 19 сентября, 09:20

Updated 19 сентября, 09:20

В Италии обнаружили пропавший оригинал знаменитой фотографии Уинстона Черчилля

В Италии обнаружили пропавший оригинал знаменитой фотографии Уинстона Черчилля

19 сентября 2024, 09:18
Фото: Департамент полиции Оттавы
В Италии обнаружили пропавший оригинал знаменитой фотографии Уинстона Черчилля
В 2022 году из отеля Fairmont Château Laurier в Оттаве пропало известное фото Уинстона Черчилля. Портрет нашли только в этом году в Италии, сообщает «Новая Хакасия».

Армянский фотограф Юсуф Карш сфотографировал государственного деятеля в 1941 году, когда тот выступал с благодарственной речью перед членами парламента Канады. Впервые мир увидел фото на обложке журнала Life. Затем Карш передал изображение любимому отелю Уинстона Черчилля и его жены Fairmont Château Laurier. Там оно провисело до 2022 года.

Пару лет назад сотрудники отеля заметили, что известный портрет заменили копией. После детального осмотра фото стало ясно, что реплику подложили около восьми месяцев назад. Расследование привело полицейских в Италию. Там нашелся покупатель, который приобрёл фото на аукционе Sotheby's в 2022 году еще до того, как изображение начали считать пропавшим. Сделка была законной, но мужчина согласился вернуть портрет отелю.

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Добавим, что правоохранительные органы Оттавы арестовали и самого вора. Им оказался 43-летний Джеффри Иэн Джеймс Вуд. Его обвинили в краже, подделке документов и незаконной продаже произведения искусства.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в краже пожертвований бойцам СВО. Злоумышленник вынес коробку с деньгами из магазина.

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