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Футболист

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Октябрь
Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино
Умеренное употребление алкоголя допустимо для спортсменов, рассказал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин в интервью футболисту Фёдору Смолову.
23 октября, 06:44
«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России
Тренер Валерий Карпин раскритиковал уровень российского футбола, свои суждения он высказал в интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:50
«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не приемлет оценочные суждения футбольным комментаторов, речь о них зашла в его интервью футболисту Фёдору Смолову.
22 октября, 15:14
Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»
19 октября, 15:38
Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»
19 октября, 14:42
ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублей
3 октября, 18:05
Сентябрь
В Ростове-на-Дону скончался легендарный футболист и тренер
12 сентября, 10:56
Август
Вратарь Ханкич заявил, что в Ростове чувствует себя безопаснее, чем в Австрии
Футболит Хидает Ханкич чувствует себя в полной безопасности в Ростове, об этом он рассказал «Матч ТВ».
3 августа, 10:39
Июль
Легендарный футболист будет тренировать клуб «СКА Ростов» Басты
Футболист Юрий Жирков присоединился к тренерскому штабу ФК «СКА Ростов-на-Дону», сообщила пресс-служба футбольного клуба.
25 июля, 18:06
Апрель
«Дурацкие голы были»: главный тренер «Ростова» Карпин высказался о ничье с «Сочи»
Итоги домашнего матча ФК «Ростов» с «Сочи» прокомментировал главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.
7 апреля, 05:37
Март
«Могли забить больше»: Карпин остался не доволен победой «Ростова» над «Динамо»
Итоги разгромного матча ФК «Ростов» над московским «Динамо» подвел главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.
30 марта, 06:00
Февраль
Ростовчанка Костенко родила ребенка от футболиста, которого Бузова называла тираном
Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко родила четвертого ребенка футболисту Дмитрию Тарасову, сообщила она в соцсетях.
19 февраля, 14:12

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