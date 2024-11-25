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Мера пресечения

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2024
В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра транспорта
25 ноября, 07:07
Подозреваемый на видео рассказал, как убил 33-летнюю модель из Таганрога
1 сентября, 12:18
В Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы
27 августа, 09:49
Главу УФНС Ростовской области Мусиенко отпустили под подписку о невыезде
Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения главе УФНС Ростовской области Андрею Мусиенко, сообщает пресс-служба суда.
20 июня, 07:41
Главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора города Азова Марины Ковалевич. Женщину подозревают в получении крупной взятки, сообщает региональный Следком.
24 апреля, 13:09
Сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента
1 февраля, 15:01
2023
Пограничники задержали пенсионера с целой сумкой патронов в Ростовской области
14 ноября 2023, 09:44
Арестовали 24 человек: банда из Ростовской области изготовила 20 млн рублей фальшивок
7 ноября 2023, 11:32
Житель Ростовской области нашел в машине слиток золота
В Ростовской области задержали местного жителя, который в чужой машине нашел золото и дорогие часы, сообщили в региональном УМВД.
18 августа 2023, 09:49
Силовики задержали банду за похищение человека в Ростовской области
30 июля 2023, 12:59
В Ростове-на-Дону 18 украинских боевиков оставили под арестом до 13 ноября
25 июля 2023, 13:47
Названа причина задержания экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову задержали, пишут СМИ.
18 июля 2023, 05:37
Стали известны подробности задержания экс-председателя Ростовского облсуда и ее зама
Экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Юрову задержали по обвинению в получении взяток, сообщает ТАСС.
17 июля 2023, 20:49
Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании ребенка в Ростовской области
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об изнасиловании девушки в Ростовской области, сообщили в СКР.
11 июля 2023, 04:57

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