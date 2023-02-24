Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В пятницу, 24 февраля, синоптики сообщили, что в течение дня в Ростовской области ожидается переменно облачная погода без существенных осадков. Однако в отдельных районах будет наблюдаться гололедица, а также сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха при этом составит от -18 до -3 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться от -6 до +5 градусов.
В следующие два дня погода должна ухудшиться. В воскресенье, 26 февраля, в отдельных районах Ростовской области ожидаются дожди и мокрый снег на севере региона при сохраняющемся ветре скоростью до 14 метров в секунду и гололедице на дорогах. Температура воздуха в выходные дни будет колебаться от -12 градусов ночью до +10 градусов днем. Также 24 и 26 февраля в Ростовской области ожидаются слабые геомагнитные бури.
Ранее в Ростове прогнозировали потепление до +16 градусов.