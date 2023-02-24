В пятницу, 24 февраля, синоптики сообщили, что в течение дня в Ростовской области ожидается переменно облачная погода без существенных осадков. Однако в отдельных районах будет наблюдаться гололедица, а также сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха при этом составит от -18 до -3 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться от -6 до +5 градусов.