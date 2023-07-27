Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Readovka сообщила, что на судне, направлявшемся из Турции в Ростов, нашли следы тротила. Эксперты пришли к такому выводу, когда исследовали сухогруз в порту Керченского залива. Взрывчатка могла находиться, предположительно, в трюме и на поверхности шлюпки сухогруза.
По неподтвержденным данным, судно является гражданским. Издание пишет, что сухогруз могли использовать для доставки взрывчатки в Украину. Дело в том, что на днях на другом судне, прибывшем из Турции в Ростов, также нашли следы взрывчатки. Достоверно известно, что ранее сухогруз находился в украинском порту.
Официальных же заявлений о происшествии пока не поступало.
Власти Ростова рассказали журналистам, что в городе завершилась работа над проектной документацией по планировке территории для будущей канатной дороги. Сейчас происходит корректировка проекта в соответствии с требованиями департамента архитектуры и градостроительства.
Известно, что дорога пройдет от Театрального спуска до Зеленого острова и оттуда на Левый берег.
В документацию к проекту внесены и места рекреационных зон. Они будут располагаться рядом со станцией канатной дороги.
Трагедия произошла накануне в аквапарке «Осьминожек» в Ростове. Там в открытом бассейне утонул 4-летний малыш. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принес соболезнования родителям малыша. Он поручил проверить все общественные места с открытыми бассейнами, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям безопасности. В частности, в таких комплексах должны непременно находиться спасатели и медики.
Также Логвиненко призвал родителей не оставлять детей без присмотра во время купания. «Правоохранительные органы обязательно вынесут свое заключение по поводу произошедшей трагедии», — заключил он.