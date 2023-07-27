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Published Сегодня, 14:42

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В Ростове проверяют бассейны после гибели ребенка и думают о строительстве канатки

27 июля 2023, 14:42
Фото: pxhere.com
В Ростове нашли следы взрывчатки на судне и проверят бассейны после гибели ребенка
На судне из Турции, следовавшем в Ростов, нашли следы взрывчатки, тем временем власти подготовили проект территории для канатной дороги в городе, а после гибели мальчика в аквапарке проверяют все открытые бассейны.

Снова следы

Readovka сообщила, что на судне, направлявшемся из Турции в Ростов, нашли следы тротила. Эксперты пришли к такому выводу, когда исследовали сухогруз в порту Керченского залива. Взрывчатка могла находиться, предположительно, в трюме и на поверхности шлюпки сухогруза.

По неподтвержденным данным, судно является гражданским. Издание пишет, что сухогруз могли использовать для доставки взрывчатки в Украину. Дело в том, что на днях на другом судне, прибывшем из Турции в Ростов, также нашли следы взрывчатки. Достоверно известно, что ранее сухогруз находился в украинском порту.

Официальных же заявлений о происшествии пока не поступало.

Следы тротила нашли в направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону судне
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На шаг ближе к канатной дороге

Власти Ростова рассказали журналистам, что в городе завершилась работа над проектной документацией по планировке территории для будущей канатной дороги. Сейчас происходит корректировка проекта в соответствии с требованиями департамента архитектуры и градостроительства.

Известно, что дорога пройдет от Театрального спуска до Зеленого острова и оттуда на Левый берег.

В документацию к проекту внесены и места рекреационных зон. Они будут располагаться рядом со станцией канатной дороги.

Известно, что дорога пройдет от Театрального спуска до Зеленого острова и оттуда на Левый берег.Известно, что дорога пройдет от Театрального спуска до Зеленого острова и оттуда на Левый берег.
Известно, что дорога пройдет от Театрального спуска до Зеленого острова и оттуда на Левый берег.
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги
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Трагедия в аквапарке

Трагедия произошла накануне в аквапарке «Осьминожек» в Ростове. Там в открытом бассейне утонул 4-летний малыш. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принес соболезнования родителям малыша. Он поручил проверить все общественные места с открытыми бассейнами, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям безопасности. В частности, в таких комплексах должны непременно находиться спасатели и медики.

Он поручил проверить все общественные места с открытыми бассейнами, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям безопасности. Он поручил проверить все общественные места с открытыми бассейнами, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям безопасности.
Он поручил проверить все общественные места с открытыми бассейнами, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям безопасности.
Фото: donland.ru

Также Логвиненко призвал родителей не оставлять детей без присмотра во время купания. «Правоохранительные органы обязательно вынесут свое заключение по поводу произошедшей трагедии», — заключил он.

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