По неподтвержденным данным, судно является гражданским. Издание пишет, что сухогруз могли использовать для доставки взрывчатки в Украину. Дело в том, что на днях на другом судне, прибывшем из Турции в Ростов, также нашли следы взрывчатки. Достоверно известно, что ранее сухогруз находился в украинском порту.