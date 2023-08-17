«Ростов — Венеция»: почему город все лето заливают дожди

«Южные циклоны характерны тем, что несут с собой много влаги, потому что перемещаются с юга, где много морей и океан, в сторону континента. Все в этом году поражались облакам — горам. Это тоже особенность южных циклонов. Такие облака называют кучево-дождевыми. Они могут весить от нескольких десятков до сотен тонн из-за воды, которая в них содержится» — рассказывает климатолог.