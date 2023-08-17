«Ростов — Венеция»: почему город все лето заливают дожди

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В начале и середине лета 2023 года Ростовскую область накрыли дожди. Телефоны ростовчан как минимум 1 раз в неделю разрывались от штормовых предупреждений МЧС. К августу мы насчитали двадцать одно такое сообщение.
Подобное аномально-холодное и дождливое лето, вспоминает ростовский климатолог Александр Косенко, было в 2000 году.
«Средняя температура не поднималась выше 25-27 градусов, также шли дожди. Потом такое повторялось в 2003–2004 годах», — рассказывает эксперт.
В последние три десятилетия в Ростовской области наблюдается увеличение среднегодового количества осадков, объяснил климатолог. Это связано с тем, что южные циклоны немного изменили маршрут. Теперь Ростовская область все чаще оказывается под их влиянием.
«Южные циклоны характерны тем, что несут с собой много влаги, потому что перемещаются с юга, где много морей и океан, в сторону континента. Все в этом году поражались облакам — горам. Это тоже особенность южных циклонов. Такие облака называют кучево-дождевыми. Они могут весить от нескольких десятков до сотен тонн из-за воды, которая в них содержится» — рассказывает климатолог.
Александр Косенко объяснил, что засушливость Ростовской области может уйти в прошлое. Регион расположен вблизи двух морей — Азовского и Черного. С Юго-Востока он огражден горами, а с Северо-Запада резких перепадов высот нет.
«Из-за того, что раньше Южные циклоны были сильнее смещены на Восток, у нас было мало осадков. Но тенденция с их смещением к Западу наблюдается уже давно, поэтому не исключено, что теперь дождливое лето станет нормой», — заключил эксперт.
Что для климата норма, для людей иногда оказывается трагедией. Весенние ливни унесли жизнь учительницы английского языка одной из ростовских школ.
Мощный поток воды затянул 80-летнюю женщину в ливневый коллектор, из которого она не смогла выбраться.
Настоящей катастрофой обернулась непогода и для автомобилистов. Фото и видео «поплывшего» асфальта появлялись в соцсетях практически после каждого дождя. Так, например, смыло дорожное покрытие в Грибоедовском переулке. Улица Малиновского на несколько часов превращалась в Водопадную: все потому, что вода переливалась через бетонное ограждение. Сильнее всего пострадали владельцы автомобилей, которые живут или работают в низинных районах города.
«Вечером в июне припарковал машину под домом на Извилистой. Утром там воды стояло по колено. Естественно, все затоплено. Машину даже открыть, чтобы перепарковать, невозможно было. И случай не гарантийный. Весь ремонт за свои деньги», — жалуется ростовчанин Андрей Муртузов.
От затяжной непогоды пострадал не только город и люди. Экология засушливого региона тоже оказалась не готова к такому количеству осадков.
В начале лета ростовские дачники оказались шокированы грядущим неурожаем вишни и абрикос. Дожди смыли пыльцу с цветков и не дали образоваться плодовым завязям.
Владелец фермерского хозяйства в Ростовской области Антон Трифонов пожаловался, что для арбузов этим летом полив оказался слишком обильным. А посевы свеклы и моркови просто вымыло из почвы.
«С засаженного поля моркови получил только половину урожая. Дождями семена смыло. Арбузы тоже не пошли. Им у нас в засухе комфортно. И обычно на кусте от 3 до 5 арбузов растет. В этом году только по одному, максимум по два», — жалуется фермер.
Он добавил, что град тоже уничтожил значительную часть посевов. Из-за него у фермера полегла пятая часть пшеничного поля.
Ростовский эколог Дмитрий Брыканов добавил, что дождливое лето нанесло огромный ущерб экологии Дона и Азовского моря.
«Сейчас мы видим последствия этих ливней в виде мертвых азовок на берегу, рыбы, чаек», — замечает эксперт.
Он рассказывает, что вода из затопленного города постепенно стекала в Дон. По пути она вымывала из почвы крупный мусор, асфальт, строительные материалы.
«Кроме этого в воду попало огромное количество бензина, машинного масла, технических смол, удобрений, химикатов, медицинских отходов, канализационные стоки», — добавляет эколог.
По его мнению, загрязнение воды привело к мору рыбы и заражению всех участников пищевой цепи: от чаек и дельфинов до человека.
Ростовский архитектор городской среды Игорь Толоянов рассказывает, что с середины ХХ столетия Ростов был менее подвержен подтоплению из-за ливней. Дожди несколько десятилетий назад шли точно такие же, как и в наши дни, однако люди в СССР каким-то образом сумели избежать инфраструктурных коллапсов.
«Во-первых, к жилой застройке относились более ответственно и не строили жилье в низинах или на территориях, которые могут быть подтоплены грунтовыми водами», — объясняет эксперт.
Кроме этого, в Ростове 50-80-х годов было гораздо больше зеленых насаждений, клумб и открытых участков земли, куда могла впитаться вода. Ливневые коллекторы, добавляет архитектор, строились по СНиПам (строительным нормам и правилам). Они были рассчитаны на определенную частоту застройки района и регулярно очищались.
«Сейчас весь город покрыт асфальтом, клумбы либо в горшках, либо совсем крошечные. Чистить ливневки для города дорого, а строить новые — еще дороже. Проблема не в том, как часто идут дожди, а в том, что город-миллионник не пытаются приспособить к естественным условиям», — заключил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове сильно затопило улицу Донская в районе дома №65/5.