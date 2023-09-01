Дожди могут накрыть всю Ростовскую область в первые выходные сентября

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По данным гидрометцентра, в Ростовской области осень может начаться с дождей. Однако жара особо не уйдет. В первые выходные сентября возможны дожди с грозами, которые начнутся ночью 2 сентября.
Во время грозы ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Ростове в субботу достигнет 30 градусов, а по области — 34 градуса.
Дождливая погода ожидается и в воскресенье, 3 сентября, однако в Ростове значительных осадков не будет. К 3 сентября температура немного опустится — ночью она составит до 13 градусов, а днем не превысит 31 градус.
Ранее в Ростове из-за непогоды ветки дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.