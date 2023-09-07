Житель Ростова забил отца до смерти и закопал его тело в саду

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В Ростовской области поместили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве отца.
Следователи представили версию, согласно которой в конце августа мужчина, находясь в летней кухне домовладения в хуторе Ломакин, поссорился с отцом и начал избивать его. Несколько ударов в область головы и туловища привели к гибели жертвы на месте преступления. После этого сын решил скрыть содеянное и закопал тело жертвы на территории частного дома, после чего скрылся с места преступления.
Спустя некоторое время дончанина задержали сотрудники правоохранительных органов, сейчас мужчину собираются поместить под стражу.
«В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении», — сказано в сообщении. По предварительной информации, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Расследование продолжат, чтобы восстановить картину произошедшего.
Ранее в Ростовской области появилось видео допроса подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве девочки-подростка.