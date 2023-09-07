Житель Ростова забил отца до смерти и закопал его тело в саду

Следователи представили версию, согласно которой в конце августа мужчина, находясь в летней кухне домовладения в хуторе Ломакин, поссорился с отцом и начал избивать его. Несколько ударов в область головы и туловища привели к гибели жертвы на месте преступления. После этого сын решил скрыть содеянное и закопал тело жертвы на территории частного дома, после чего скрылся с места преступления.