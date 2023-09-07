rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Житель Ростова забил отца до смерти и закопал его тело в саду

Житель Ростова забил отца до смерти и закопал его тело в саду

7 сентября 2023, 14:24
Фото: 1MI
Житель Ростова забил отца до смерти и закопал его тело в саду
В Ростовской области будут судить мужчину, который избил отца до смерти и спрятал его тело на территории частного дома, об этом сообщили в пресс-службе донского Следкома.

В Ростовской области поместили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве отца.

Следователи представили версию, согласно которой в конце августа мужчина, находясь в летней кухне домовладения в хуторе Ломакин, поссорился с отцом и начал избивать его. Несколько ударов в область головы и туловища привели к гибели жертвы на месте преступления. После этого сын решил скрыть содеянное и закопал тело жертвы на территории частного дома, после чего скрылся с места преступления.

Спустя некоторое время дончанина задержали сотрудники правоохранительных органов, сейчас мужчину собираются поместить под стражу.

Женщина, судимая за неуплату денег своим детям, убила сожителя в Ростовской области
Узнать подробнее

«В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении», — сказано в сообщении. По предварительной информации, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Расследование продолжат, чтобы восстановить картину произошедшего.

Ранее в Ростовской области появилось видео допроса подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве девочки-подростка.

Читайте также:
Подробности о найденном в багажнике машины тела инспектора заказника назвали на ДонуТело погибшего в Ростовской области контрактника доставят на опознаниеВ Ростовской области на дне реки Сухой в багажнике авто нашли инспектора заказника
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Убийство#Преступление#Кража#Конфликт#Последние новости Ростова на сегодня#Неклиновский район#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#18+#Уголовная ответственность#Правоохранительные органы#Расследование
Подпишитесь
Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу
Сегодня, 14:47
Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире
Сегодня, 14:44
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
Сегодня, 14:38
«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург
Сегодня, 14:34
Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ
Сегодня, 14:25
В Ростовской области не хватает 26 000 врачей
Сегодня, 08:46