В Ростовской области осудили родителей, у которых заживо сгорели двое детей

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В Белокалитвинском районе семейную пару признали виновными в причинении смерти по неосторожности.
Следователи и суд установили, что зимой 2023 года осужденные, будучи под воздействием алкоголя, покинули свой дом с растопленной теплоемкой печью, оставив в доме пятерых малолетних детей. Родители заперли дверь и оставили несовершеннолетних без средств связи, после чего в доме произошел пожар.
В огне погибли двое детей трех и пяти лет, еще трех детей доставили в больницу, где врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.
По решению суда, отец семейства проведет в колонии-поселении один год и два месяца, мать детей получила аналогичное наказание, однако его отсрочили до момента, пока младшему из детей не исполнится 14 лет.
«Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.
Ранее в хуторе Ленин шахтер спас из огня троих детей, пока родители гуляли с гостями после застолья в часть дня рождения одной из дочек.