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В Ростовской области осудили родителей, у которых заживо сгорели двое детей

В Ростовской области осудили родителей, у которых заживо сгорели двое детей

3 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI
В Ростовской области осудили родителей, у которых заживо сгорели двое детей
В Ростовской области огласили приговор многодетным родителям, чьи дети сгорели в пожаре в феврале 2023 года, подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В Белокалитвинском районе семейную пару признали виновными в причинении смерти по неосторожности.

Следователи и суд установили, что зимой 2023 года осужденные, будучи под воздействием алкоголя, покинули свой дом с растопленной теплоемкой печью, оставив в доме пятерых малолетних детей. Родители заперли дверь и оставили несовершеннолетних без средств связи, после чего в доме произошел пожар.

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В огне погибли двое детей трех и пяти лет, еще трех детей доставили в больницу, где врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

По решению суда, отец семейства проведет в колонии-поселении один год и два месяца, мать детей получила аналогичное наказание, однако его отсрочили до момента, пока младшему из детей не исполнится 14 лет.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.

Ранее в хуторе Ленин шахтер спас из огня троих детей, пока родители гуляли с гостями после застолья в часть дня рождения одной из дочек.

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