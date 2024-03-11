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Ростовский шеф-повар создал подборку рецептов блинов на Масленицу

Ростовский шеф-повар создал подборку рецептов блинов на Масленицу

11 марта 2024, 11:58
Фото: donland.ru
Ростовский шеф-повар создал подборку рецептов блинов на Масленицу
Чтобы за масленую неделю блины не успели надоесть, готовьте их каждый день по-новому, посоветовал в беседе с корреспондентом RostovGazeta шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров.

Начинать проводы зимы шеф-повар Леонид Макаров рекомендует с блинов по классическому рецепту. Их главное преимущество в том, что они сочетаются с любыми начинками.

Классические блины

Перед приготовлением подготовьте 3 яйца, 250 миллилитров молока, 130 граммов муки, столовую ложку растительного масла, 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку соли.

«Сперва нужно взбить яйца до пышной пены. После этого добавить соль, сахар и еще раз перемешать до полного растворения сахара. Только после этого всыпаем муку», — объясняет повар.

Почти готовое тесто заливаем теплым молоком и добавляем масло.

Из готового теста выпекаем блины на разогретой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

«Готовые блины можно смазать сливочным маслом и по вкусу посыпать сахаром», — советует Леонид Макаров.

Классические блины. Перед приготовление подготовьте 3 яйца, 250 мл молока, 130 г муки, 1 ст. ложка растительного масла, 2 ст. ложки сахара и 1 ч. ложку соли.Классические блины. Перед приготовление подготовьте 3 яйца, 250 мл молока, 130 г муки, 1 ст. ложка растительного масла, 2 ст. ложки сахара и 1 ч. ложку соли.
Классические блины. Перед приготовление подготовьте 3 яйца, 250 мл молока, 130 г муки, 1 ст. ложка растительного масла, 2 ст. ложки сахара и 1 ч. ложку соли.
Фото: rostovgazeta.ru
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Разноцветные блины

Такое угощение будет весьма необычно смотреться на столе. По словам Леонида Макарова, готовить их можно как с использованием покупных пищевых красителей, так и при помощи натуральных ингредиентов.

«Красный цвет даст сок свеклы, оранжевый — морковный сок, желтый — куркума, зеленый — измельченный шпинат, голубой — чай анчан, а для получения фиолетового оттенка в анчан добавляют каплю лимонного сока», — рассказывает повар.

Для цветных блинов подготовьте 2 яйца, 120 граммов муки, 300 миллилитров молока, 2 столовые ложки сахара, ванилин, краситель.

«Если вы готовите красители из натуральных соков и чая — подготовьте их около 30-50 миллилитров. В общем объеме теста для блинов жидкостей должно быть не больше 300 миллилитров. Если у вас 50 миллилитров сока, значит, молока нужно добавить 250 миллилитров. Покупные красители можно добавлять просто так», — объясняет эксперт.

Тесто для блинов готовим в таком порядке: сначала смешиваем в миске все жидкие ингредиенты, тщательно их взбиваем, а затем добавляем сухие.

«Молоко для блинов всегда лучше брать комнатной температуры или чуть теплым. Если оно будет холодное — в тесте появятся комочки», — дает советы шеф-повар.

Жарить цветные блины нужно на хорошо разогретой сковороде, но на медленном огне. Так как на слишком зажаристых блинах цвета будут менее яркими.

По словам Леонида Макарова, готовить их можно как с использованием покупных пищевых красителей, так и при помощи натуральных ингредиентов.По словам Леонида Макарова, готовить их можно как с использованием покупных пищевых красителей, так и при помощи натуральных ингредиентов.
По словам Леонида Макарова, готовить их можно как с использованием покупных пищевых красителей, так и при помощи натуральных ингредиентов.
Фото: Pxhere
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Шоколадные блины

Еще одни необычный вариант блинов — шоколадные блины. Весь секрет, как признается Леонид Макаров, в тесте.

Для него понадобится 500 миллилитров молока, 3 яйца, 200 граммов муки, 4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки растительного масла, столько же сметаны любой жирности и 3 столовые ложки какао-порошка.

«По желанию можно добавить в тесто корицу», — добавляет повар.

В миске для теста взбиваем яйца вместе с сахаром и солью. Когда появится пена — добавляем сметану, масло и молоко. Когда все жидкие ингредиенты соединены в однородную массу — можно добавить муку и какао.

Перед подачей блины можно полить шоколадным соусом.

«Можно также макать блины в сметану или приготовить крем из сливочного сыра с сахарной пудрой», — предлагает эксперт.

Еще одни необычный вариант блинов — шоколадные блины. Весь секрет, как признается Леонид Макаров, в тесте.Еще одни необычный вариант блинов — шоколадные блины. Весь секрет, как признается Леонид Макаров, в тесте.
Еще одни необычный вариант блинов — шоколадные блины. Весь секрет, как признается Леонид Макаров, в тесте.
Фото: Pxhere

Блины «Винни-Пух»

Название этого рецепта говорит само за себя: их главный ингредиент — мед. При чем он используется в качестве основы для теста, а не только как топпинг.

«Два стакана теплого молока и один стакан муки смешиваем с двумя яйцами, двумя ложками растительного масла и тремя столовыми ложками меда. Чем более жидкий мед, тем лучше», — объясняет эксперт.

Готовому тесту нужно дать 20-30 минут настояться в тепле.

Уже во время выпекания, признается повар, медовый аромат стоит на всю кухню.

«Просто поливать блины медом тоже вкусно, но у этих своя изюминка. Попробуйте сделать так один раз — и будете повторять снова и снова», — делится впечатлениями Леонид Макаров.

Блины «Винни-Пух». Название этого рецепта говорит само за себя: их главный ингредиент — мед. При чем он используется в качестве основы для теста, а не только как топпинг.Блины «Винни-Пух». Название этого рецепта говорит само за себя: их главный ингредиент — мед. При чем он используется в качестве основы для теста, а не только как топпинг.
Блины «Винни-Пух». Название этого рецепта говорит само за себя: их главный ингредиент — мед. При чем он используется в качестве основы для теста, а не только как топпинг.
Фото: LEhAN/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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Ранее RostovGazeta писала о том, как изменились цены на блины в 2024 году. Выяснилось, что «блинный набор» подорожал в Ростовской области до 144 рублей.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Масленица#Блины
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