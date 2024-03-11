Ростовский шеф-повар создал подборку рецептов блинов на Масленицу

«Если вы готовите красители из натуральных соков и чая — подготовьте их около 30-50 миллилитров. В общем объеме теста для блинов жидкостей должно быть не больше 300 миллилитров. Если у вас 50 миллилитров сока, значит, молока нужно добавить 250 миллилитров. Покупные красители можно добавлять просто так», — объясняет эксперт.