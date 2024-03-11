Ростовский шеф-повар создал подборку рецептов блинов на Масленицу

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Начинать проводы зимы шеф-повар Леонид Макаров рекомендует с блинов по классическому рецепту. Их главное преимущество в том, что они сочетаются с любыми начинками.
Перед приготовлением подготовьте 3 яйца, 250 миллилитров молока, 130 граммов муки, столовую ложку растительного масла, 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку соли.
«Сперва нужно взбить яйца до пышной пены. После этого добавить соль, сахар и еще раз перемешать до полного растворения сахара. Только после этого всыпаем муку», — объясняет повар.
Почти готовое тесто заливаем теплым молоком и добавляем масло.
Из готового теста выпекаем блины на разогретой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
«Готовые блины можно смазать сливочным маслом и по вкусу посыпать сахаром», — советует Леонид Макаров.
Такое угощение будет весьма необычно смотреться на столе. По словам Леонида Макарова, готовить их можно как с использованием покупных пищевых красителей, так и при помощи натуральных ингредиентов.
«Красный цвет даст сок свеклы, оранжевый — морковный сок, желтый — куркума, зеленый — измельченный шпинат, голубой — чай анчан, а для получения фиолетового оттенка в анчан добавляют каплю лимонного сока», — рассказывает повар.
Для цветных блинов подготовьте 2 яйца, 120 граммов муки, 300 миллилитров молока, 2 столовые ложки сахара, ванилин, краситель.
«Если вы готовите красители из натуральных соков и чая — подготовьте их около 30-50 миллилитров. В общем объеме теста для блинов жидкостей должно быть не больше 300 миллилитров. Если у вас 50 миллилитров сока, значит, молока нужно добавить 250 миллилитров. Покупные красители можно добавлять просто так», — объясняет эксперт.
Тесто для блинов готовим в таком порядке: сначала смешиваем в миске все жидкие ингредиенты, тщательно их взбиваем, а затем добавляем сухие.
«Молоко для блинов всегда лучше брать комнатной температуры или чуть теплым. Если оно будет холодное — в тесте появятся комочки», — дает советы шеф-повар.
Жарить цветные блины нужно на хорошо разогретой сковороде, но на медленном огне. Так как на слишком зажаристых блинах цвета будут менее яркими.
Еще одни необычный вариант блинов — шоколадные блины. Весь секрет, как признается Леонид Макаров, в тесте.
Для него понадобится 500 миллилитров молока, 3 яйца, 200 граммов муки, 4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки растительного масла, столько же сметаны любой жирности и 3 столовые ложки какао-порошка.
«По желанию можно добавить в тесто корицу», — добавляет повар.
В миске для теста взбиваем яйца вместе с сахаром и солью. Когда появится пена — добавляем сметану, масло и молоко. Когда все жидкие ингредиенты соединены в однородную массу — можно добавить муку и какао.
Перед подачей блины можно полить шоколадным соусом.
«Можно также макать блины в сметану или приготовить крем из сливочного сыра с сахарной пудрой», — предлагает эксперт.
Название этого рецепта говорит само за себя: их главный ингредиент — мед. При чем он используется в качестве основы для теста, а не только как топпинг.
«Два стакана теплого молока и один стакан муки смешиваем с двумя яйцами, двумя ложками растительного масла и тремя столовыми ложками меда. Чем более жидкий мед, тем лучше», — объясняет эксперт.
Готовому тесту нужно дать 20-30 минут настояться в тепле.
Уже во время выпекания, признается повар, медовый аромат стоит на всю кухню.
«Просто поливать блины медом тоже вкусно, но у этих своя изюминка. Попробуйте сделать так один раз — и будете повторять снова и снова», — делится впечатлениями Леонид Макаров.
Ранее RostovGazeta писала о том, как изменились цены на блины в 2024 году. Выяснилось, что «блинный набор» подорожал в Ростовской области до 144 рублей.