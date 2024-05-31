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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Ростов-на-Дону придет 32-градусная жара с 5 июня

Стало известно, когда Ростовскую область накроет 32-градусной жарой

31 мая 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney

В Ростов-на-Дону придет 32-градусная жара с 5 июня

В Ростовской области в начале июня ожидается жаркая погода с температурой +32 градуса, сообщили синоптики.

В последний день весны температура составит +27 градусов, ожидается облачная погода. В ночь на 1 июня пройдут дожди, а температура упадет до +16 градусов.

В дневное время дождливая погода сохранится, а температура поднимется до +29 градусов. В воскресенье, 2 числа, осадки прекратятся и выглянет солнце. Термометры в этот день покажут +30 градусов.

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В понедельник и вторник будет облачная погода. А в среду, 5 июня, прогнозируют дожди, температура поднимется до +32 градусов.

Ранее вспышка X1.4 на Солнце спровоцировала геомагнитный шторм в Ростове-на-Дону.

До этого появилась информация, что потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
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