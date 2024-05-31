Стало известно, когда Ростовскую область накроет 32-градусной жарой

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В последний день весны температура составит +27 градусов, ожидается облачная погода. В ночь на 1 июня пройдут дожди, а температура упадет до +16 градусов.
В дневное время дождливая погода сохранится, а температура поднимется до +29 градусов. В воскресенье, 2 числа, осадки прекратятся и выглянет солнце. Термометры в этот день покажут +30 градусов.
В понедельник и вторник будет облачная погода. А в среду, 5 июня, прогнозируют дожди, температура поднимется до +32 градусов.
Ранее вспышка X1.4 на Солнце спровоцировала геомагнитный шторм в Ростове-на-Дону.
До этого появилась информация, что потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в регионе.