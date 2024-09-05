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Updated Сегодня, 06:04

В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы

В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы

5 сентября 2024, 06:02
Фото: 1MI
В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы
В Ростове-на-Дону пройдет православное мероприятие. В связи с чем временно перекроют часть Московской улицы. Информация размещена на сайте городской администрации.

8 сентября в Кафедральном соборе Ростова-на-Дону состоится мероприятие, на котором будет происходить торжественное чествование иконы Божией Матери «Донская». Оно начнется в 07.00 и закончится в 14.00 мск. В этот период будет ограничено движение всех транспортных средств по улице Московская на отрезке от проспекта Буденновского до переулка Семашко.

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Водителям рекомендуется заранее продумать план объезда, чтобы избежать опозданий из-за пробок.

Ранее ростовчанам предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов. Жители донской столицы могут выбрать схему движения для общественного транспорта №16а и №67 по территории микрорайона Левенцовка.

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