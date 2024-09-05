В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы

8 сентября в Кафедральном соборе Ростова-на-Дону состоится мероприятие, на котором будет происходить торжественное чествование иконы Божией Матери «Донская». Оно начнется в 07.00 и закончится в 14.00 мск. В этот период будет ограничено движение всех транспортных средств по улице Московская на отрезке от проспекта Буденновского до переулка Семашко.