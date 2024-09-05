В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
8 сентября в Кафедральном соборе Ростова-на-Дону состоится мероприятие, на котором будет происходить торжественное чествование иконы Божией Матери «Донская». Оно начнется в 07.00 и закончится в 14.00 мск. В этот период будет ограничено движение всех транспортных средств по улице Московская на отрезке от проспекта Буденновского до переулка Семашко.
Водителям рекомендуется заранее продумать план объезда, чтобы избежать опозданий из-за пробок.
Ранее ростовчанам предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов. Жители донской столицы могут выбрать схему движения для общественного транспорта №16а и №67 по территории микрорайона Левенцовка.