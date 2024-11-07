Конкуренция

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«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупцию
15 октября, 10:43
Зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тыс рублей
В Ростовской области сельское хозяйство вошло в десятку профобластей с наибольшим дефицитом кадров. Индекс резюме на одну вакансию достиг всего 3,2.
14 октября, 12:31
Острый дефицит поваров и дворников ощутили компании в Ростове
По итогам на август, в Ростовской области наблюдается самый низкий индекс конкуренции среди регионов Южного федерального округа, следует из исследования hh.ru.
6 сентября, 15:14
В Ростове массово закрываются парикмахерские
9 августа, 12:26
Могут ли заблокировать Youtube
В России в последнее время появляется все больше слухов о том, что Youtube может быть заблокирован. Стоит ли этого опасаться, разбирались «Новые известия».
24 июля, 07:01
Эксперты сообщили о подорожании машин в Ростовской области на 30%
15 мая, 06:34
Серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области
22 марта, 10:02
«Миллионы против подтоплений»: как выявляли границы затоплений в Ростовской области
21 февраля, 13:14
Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?
16 января, 09:14
Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области
7 января, 05:28
2023
Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области
23 ноября 2023, 11:16
Мясо может подорожать в Ростовской области с сентября 2023 года
В России, в том числе Ростовской области, в сентябре этого года может вырасти в цене продукция из мяса индейки, пишут СМИ.
8 августа 2023, 07:49

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