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Метель на М-4 «Дон» 8 января

Метель на М-4 «Дон» 8 января

Фото: rostovgazeta.ru. Метель на М-4 «Дон» 8 января
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9 января
Спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон»
Многие водители выезжают на трассу не подготовленными к резкой смене погодных условий, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.
9 января, 14:25
Водители объяснили, что стало причиной пробок на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области причиной пробок на М-4 «Дон», по мнению водителей, стали фуры и водители-гонщики, об этом сообщил местный Telegram-канал.
9 января, 13:42
8 января
Ограничение на въезд в Ростов-на-Дону введут для грузовиков 8 января
8 января, 17:23
Власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу
8 января, 17:02
Для водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательными
8 января, 16:55
У застрявших из-за метели водителей на трассе М-4 «Дон» заканчивается бензин
8 января, 16:42
Водители в пробке на М-4 «Дон» стоят на месте более трех часов
8 января, 16:00
Пункты обогрева открыли на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки
8 января, 15:21
Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды
8 января, 15:11
Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
8 января, 14:42
Движение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки
8 января, 14:27
Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4
8 января, 13:37
Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области двое несовершеннолетних попали в больницу после аварии на М-4 «Дон», подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
8 января, 11:08
В Ростовской области предупредили о метели и плохой видимости на М-4 «Дон»
8 января, 10:39

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