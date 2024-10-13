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Ограничение

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2024
В Ростове-на-Дону ограничат проезд по Буденновскому и еще нескольким улицам
13 октября, 09:03
«Взрываются как беспилотники»: жителей Новошахтинска разбудил ночной грохот в небе
В городе Новошахтинске Ростовской области местных жителей напугали громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом они сообщили в социальных сетях.
13 октября, 06:00
Губернатор Ростовской области разрешил массовые мероприятия только в помещениях
23 августа, 19:20
По ночам будут ремонтировать Большую Садовую в Ростове-на-Дону
18 августа, 12:22
Итоги недели: цирк устроил смертельный номер в Ростове, а сбой на АЭС испугал страну
21 июля, 16:03
«Не спать!»: в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега
В августе в Ростове пройдет легкоатлетический ночной забег «Не спать!», предупредили в Департаменте автомобильных дорог города.
14 июля, 06:57
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Чкаловском
30 июня, 14:48
Движение ограничат на Портовой в Ростове-на-Дону с 13 мая
30 апреля, 07:59
Движение перекроют на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону до 30 ноября
2 апреля, 10:19
Движение ограничат на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова. Показываем на карте
На участке трассы М-4 «Дон» ограничат движение для автомобилистов по направлению из Краснодара в Ростов, сообщает «Автодор» в соцсетях.
15 марта, 12:15
Более 50 тыс жителей Ростовской области остаются без электричества
13 февраля, 05:30
Часть Ростова останется без воды на сутки с 7 февраля
В Ростове на сутки собираются ограничить водоснабжение в Первомайском районе города, об этом сообщили представители компании АО «Ростовводоканал».
5 февраля, 10:24
2023
Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону
31 октября 2023, 07:28
Мост на ЗЖМ в Ростове-на-Дону закроют для большегрузов с 23 сентября
В Ростове-на-Дону грузовым автомобилям запретят проезжать через мост на улице Нозадзе, сообщили в городской администрации.
1 сентября 2023, 07:48

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