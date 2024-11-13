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Продажа бизнеса

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2024
В Ростове пространство «Вокруг Центр» с кафе и магазинами продают за 220 млн руб
13 ноября, 08:21
«Ашан» закроют в Ростове-на-Дону: правда ли сеть гипермаркетов уйдет из России
В некоторых СМИ и соцсетях стали распространять информацию о массовом закрытии сети магазинов «Ашан» в Ростове и других регионах России. Действительно ли владельцы решили продать часть бизнеса, разобралась RostovGazeta.
24 октября, 16:50
Заводу кормов для кошек и собак в Ростовской области ищут нового собственника
10 сентября, 13:15
В Ростове продают сеть бургерных за 35 млн рублей
6 апреля, 12:33
Снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство продают в Ростовской области за 350 млн
31 марта, 08:47
В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров
19 марта, 17:03
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
15 марта, 11:23
Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области
9 марта, 13:48
В Ростовской области предприниматели массово продают пивные заводы и пивоварни
2 марта, 12:23
В Ростовской области продают джинсовый бизнес за 39 млн рублей
В Ростовской области продают два предприятия по производству джинсы в Батайске и на территории региона, сведения об этом появились на портале объявлений.
28 февраля, 10:30
2023
В Ростовской области продают шахту за 150 миллионов рублей
В Ростовской области выставили на продажу шахту с антрацитом в районе Зверево, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.
7 октября 2023, 13:47
Датские владельцы продадут ростовский пивной завод «Балтика»
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла инвестора для передачи ростовского пивоваренного завода, пишут СМИ.
23 июня 2023, 13:43
В Ростове за 220 млн рублей продают гостиницу рядом со стриптиз-клубом
В Ростове на продажу выставили гостиничный комплекс, соседствующий со стриптиз-клубом, информация об этом появилась на площадке бесплатных объявлений.
3 июня 2023, 12:36
Carlsberg продаст пивзавод в Ростовской области до 1 июня
Carlsberg Group объявила о планах продать свои активы, включая пивзавод «Южная Заря 1974» в Ростовской области, до 1 июня, подробностями поделился портал ТАСС.
27 апреля 2023, 11:28

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