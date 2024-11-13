Продажа бизнеса

«Ашан» закроют в Ростове-на-Дону: правда ли сеть гипермаркетов уйдет из России

В некоторых СМИ и соцсетях стали распространять информацию о массовом закрытии сети магазинов «Ашан» в Ростове и других регионах России. Действительно ли владельцы решили продать часть бизнеса, разобралась RostovGazeta.