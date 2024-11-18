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2024
СМИ назвали еще одну версию убийства церковнослужителя из Батайска
Появилась новая версия убийства пономаря из Свято-Троицкого храма в городе Батайске Ростовской области. Как сообщают СМИ, Романа Джангрияна зарезали в автосервисе на металлоприемной базе.
18 ноября, 11:45
Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове
В Ростове произошла авария, в которой разбились обе машины. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
9 октября, 08:25
Автобус сбил дорожного рабочего в Ростове-на-Дону
Водитель автобуса в Ростове сбил дорожного рабочего, сообщили очевидцы в telegram-канале «Это Ростов новости».
12 сентября, 06:51
Бастрыкин отреагировал на травлю ученика в школе Ростова
Проверку в связи с информацией об издевательствах школьников над одноклассником в Ростове поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в Следкоме.
19 мая, 06:24
Жители Ростовской области обвинили дончанина в гибели их родственницы
3 февраля, 08:10
В Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницы
27 января, 08:17
На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика
В Батайске под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
26 января, 09:16
2023
Неизвестные разгромили могилу зверски убитой девушки в Ростовской области
1 ноября 2023, 07:49
Появилось видео страшного пожара с погибшей женщиной в Ростове
6 октября 2023, 07:25
Кран насмерть сбил женщину в Таганроге
В Таганроге под колесами автокрана погибла женщина, сообщили местные жители в соцсетях.
4 августа 2023, 12:14
Пассажир такси в Ростове заживо сгорел из-за взорвавшегося баллона с газом 28 июля
В Ростове-на-Дону скончался мужчина, получивший ожоги во время аварии, сообщили в региональном УГИБДД.
28 июля 2023, 08:05
Стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам
В Ростовской области назвали подробности уголовного дела, связанного с кражей детей у цыган, сообщили в региональном УСКР.
25 июля 2023, 09:11
Появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону
21 июля 2023, 11:08
Стало известно о розыске жителя в Ростовской области за изнасилование девочки
В Ростовской области идет розыск мужчины, которого подозревают в изнасиловани несовершеннолетней, сообщают СМИ.
8 июля 2023, 07:36

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