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Град и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни

12 апреля 2023, 13:51
Фото: Alexandermcnabb/cc by sa/wikimedia.org
Град и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни
В Ростовской области прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду, предупредили в МЧС России по региону.

С 12 по 14 апреля Ростовскую область накроет непогода. В регионе прогнозируются ливни и грозы. Местами возможен град. Ветер усилится до 23 метров в секунду. В регионе также значительно понизится температура воздуха. Днем она в среднем составит + 11 градусов, а ночью — +8.

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МЧС просит жителей Ростовской области быть осторожными. Из-за града и сильного ветра возможны обрывы линий электропередач, падения аварийных деревьев и неустойчивых рекламных конструкций.

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в апреле.

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