С 12 по 14 апреля Ростовскую область накроет непогода. В регионе прогнозируются ливни и грозы. Местами возможен град. Ветер усилится до 23 метров в секунду. В регионе также значительно понизится температура воздуха. Днем она в среднем составит + 11 градусов, а ночью — +8.