Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
С 12 по 14 апреля Ростовскую область накроет непогода. В регионе прогнозируются ливни и грозы. Местами возможен град. Ветер усилится до 23 метров в секунду. В регионе также значительно понизится температура воздуха. Днем она в среднем составит + 11 градусов, а ночью — +8.
МЧС просит жителей Ростовской области быть осторожными. Из-за града и сильного ветра возможны обрывы линий электропередач, падения аварийных деревьев и неустойчивых рекламных конструкций.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в апреле.