Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Издание 1рнд сообщили о вероятной неудавшейся попытке суицида бывшей главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. СМИ со ссылкой на свои источники писало, что судья находится в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь в реанимации борются врачи.
Mash пишет, что Золотарева, вероятно, лежит в отделении кардиологии ростовского больницы скорой помощи. Другая версия у Telegram-канала Baza. Там пишут, что судья находится в отделении токсикологии.
Официальной информации на этот счет не поступало. Подробности случившегося уточняются.
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.