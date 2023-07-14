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Стало известно, куда могли госпитализировать экс-главу Ростовского облсуда

14 июля 2023, 12:32
Фото: Яндекс.Карты
Стало известно, в какое отделение могли положить экс-главу Ростовского облсуда
Экс-глава Ростовского областного суда может находиться либо в отделении кардиологии, либо в отделении токсикологии, пишут различные источники.

Издание 1рнд сообщили о вероятной неудавшейся попытке суицида бывшей главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. СМИ со ссылкой на свои источники писало, что судья находится в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь в реанимации борются врачи.

Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарёва в реанимации после попытки суицида
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Mash пишет, что Золотарева, вероятно, лежит в отделении кардиологии ростовского больницы скорой помощи. Другая версия у Telegram-канала Baza. Там пишут, что судья находится в отделении токсикологии.

Официальной информации на этот счет не поступало. Подробности случившегося уточняются.

Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.

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