От героя до принцессы: кто, кроме Пригожина, становился жертвой политических убийств

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Вечером 23 августа стало известно об авиакатастрофе в Тверской области. Там по неустановленным до сих пор причинам разбился частный самолет бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» и некогда главного «кремлевского повара» Евгения Пригожина. Его трагическая гибель уже породила множество теорий заговора. Большинство политиков и обозревателей приходят к выводу, что смерть Пригожина является политической расправой.
За свою жизнь бизнесмен, действительно, мог нажить немало недоброжелателей. Вспоминаются тут и события двухмесячной давности в Ростове-на-Дону. Пригожин тогда по сути поставил под сомнение монополию власти на насилие и попытался продиктовать ей свои условия.
Как бы там ни было, точные причины авиакатастрофы в Тверской области будут установлены после расследования.
Однако Пригожин — не единственная жертва политической расправы. Вспомним лишь некоторых политиков и общественных деятелей, погибших при весьма загадочных обстоятельствах.
Неудобный генерал
Командующий польской армией и одновременно премьер-министр правительства Польши в изгнании генерал Владислав Сикорский также стал жертвой авиакатастрофы. Она произошла 4 июля 1943 года. Помимо Сикорского, авиакатастрофа унесла жизни его дочери и нескольких штабных офицеров.
Проведенное позднее британскими властями расследование пришло к выводу, что причиной трагического инцидента стал несчастный случай. Самолет Сикорского «Либерейтор II» Королевских ВВС упал в море через несколько секунд после взлета из аэропорта Гибралтара якобы из-за заклинившего штурвала. Эту версию подтвердил единственный выживший участник того полета — чешский пилот Эдуард Прхал.
Однако Прхал не смог внятно объяснить, почему в этот вылет решил надеть спасательный жилет, ведь ранее он этого не делал ранее. Сомнения в официальной версии вызывают и слова очевидцев авиакатастрофы. Они утверждают, что видели неизвестного человека на крыле упавшего воздушного судна.
Исследователи предполагают, что гибель Сикорского была неслучайной. Генерал-политик мешал советско-британскому военному сотрудничеству, заостряя внимание политиков на расстрел в Катыни.
Маршал Линь Бяо
Линь Бяо, министр обороны Китай, выдающийся военачальник, правая рука и некогда наследник «великого кормчего» страны Мао Цзэдуна, погиб в авиакатастрофе 13 сентября 1971 года. Трагедия произошла на территории Монголии. Там Линь Бяо оказался, пытаясь бежать в СССР после неудачного военного переворота. На родине маршал до сих пор считается предателем и не реабилитирован.
Амбициозность Линь Бяо к началу 1970-х годов вызывала у Мао Цзэдуна раздражение и опасения. К тому же маршал успел перессориться со всей китайской политической верхушкой, включая жену председателя КНР. Понимая шаткость своего положения, Линь Бяо решился на военный переворот. В нем он опирался на Народно-освободительную армию Китая.
Однако мятеж успехом не увенчался. Тогда маршал с семьей решил бежать в Советский Союз. По официальной версии, самолету Линь Бяо не хватило топлива для завершения полета. Дальше начинается конспирология. По «народной» версии, автомобиль маршала расстреляли ракетами люди из личной охраны Мао, когда Линь Бяо возвращался с совместного с ним ужина. После этого трупы маршала и его жены якобы погрузили в самолет, который затем сбили над Монголией истребителями.
Укол зонтиком
Георгий Марков, известный болгарский диссидент и писатель, скончался в Великобритании 11 сентября 1978 года в странных обстоятельствах. Накануне смерти, на автобусной остановке, он случайно зацепился ногой за чужой зонт и почувствовал укол. Человек с зонтиком извинился и быстро умчался. Вернувшись домой, Марков чувствовал себя хорошо и лег спать. Однако на следующий день он почувствовал повышение температуры и тошноту. Расследование его последующей смерти в больнице не привело к заключению о насильственной гибели Маркова.
Георгий Марков был известным писателем и журналистом в Болгарии. Он являлся членом Союза болгарских писателей, но в какой-то момент начал активно критиковать коммунистическое правительство своей страны. Власти терпели его поведение до Пражской весны 1968 года. После нее политический климат стал меняться, особенно в странах соцлагеря, включая Болгарию. Марков не смог приспособиться к новым условиям и решил покинуть страну, переехав в Великобританию. Там он женился на англичанке и начал работать на BBC.
На родине Маркова исключили из Союза писателей, а его книги изъяли из библиотек. Бытует версия, что он был убит ядом в шприце, спрятанном в злосчастном зонтике агентами КГБ Болгарии. Однако эта версия до сих пор не имеет официального подтверждения.
Принцесса людских сердец
Принцесса Диана, всенародная любимица, погибла 31 августа 1997 года в Париже в результате автокатастрофы. Официальной причиной ее смерти назван несчастный случай.
Около полуночи лимузин Mercedes выехал из отеля Ritz и вскоре разбился в туннеле под мостом Альма неподалеку от Эйфелевой башни. В автомобиле находились Диана, ее возлюбленный Доди Аль-Файед, их водитель Анри Поль и охранник Тревор Рис-Джонс. В результате аварии погибли все, кроме Рис-Джонса. Он, в отличие от других сидевших в машине, был пристегнут ремнем безопасности.
Диана в тот момент уже не жила с принцем Чарльзом, а открыто встречалась с миллиардером Доди Аль-Файедом. Одно это уже подтачивало устои британской монархии, ранее таких вольностей в королевской семье женщины себе не позволяли. Кроме того, по версии отца Доди Аль-Файеда, Диана была беременна от его сына (что при вскрытии не подтвердилось), и ребенок мог стать «неудобным бастардом» для монархии.
По официальной версии, авария произошла по вине водителя Анри Поля. Он якобы находился в нетрезвом виде и под действием антидепрессантов. Однако смерть всенародной любимицы и бунтарки быстро обросла альтернативными теориями. Все они в общей сложности сходятся в одном — за смертью леди Дианы стоят августейшие родственники, уставшие от ее бунтарского поведения и популярности.
Любимец советской республики
Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, любимец советской республики, народный лидер Петр Машеров погиб 4 октября 1980 года под Минском в результате ДТП. Причиной аварии официально назвали несчастный случай.
Однако в народе бытуют версии об убийстве Машерова. О политической расправе заявляла и его дочь Наталья.
Дело в том, что Машеров был очень популярен в Белоруссии. Республика в годы его правления была едва ли не самой богатой. В 1980 году появилась информация, что Машеров сменит на посту главы Совета Министров СССР Косыгина. Наталья Машерова подтверждала, что ее отец действительно готовился к переезду в Москву. Новое лицо на высокопоставленной должности могло многих не устраивать.
В день гибели Машеров ехал в «Чайке» в один из колхозов. Внезапно на встречу его лимузину выскочил грузовик, груженый картошкой. Милицейская машина сопровождения успела уйти от лобового удара, а «Чайка» на скорости влетела в грузовик. Машеров погиб на месте.
В пользу версии спланированного убийства говорит множество обстоятельств происшествия: Машеров в этот день ехал в «Чайке», а не в бронированном «ЗИЛе»; за рулем лимузина сидел новый водитель; первыми на место аварии спустя пять минут после столкновения прибыли сотрудники КГБ и так далее.
Герой далекой войны
Маршал Альбрехт фон Валленштайн — самый известный полководец Тридцатилетней войны, воевавший на стороне Священной Римской Империи. Военачальник имел под командованием десятки тысяч солдат. Они подчинялись лишь ему, так как только он платил им за службу. В некотором роде армия Валленштайна представляла собой ЧВК.
Полководец брал города и разбивал крупные армии, контролировал огромные финансовые потоки, становился фактически полновластным правителем целых регионов и даже чеканил собственную монету. Он постоянно жаловался на недостаток ума и гибкости у имперских чиновников, на то, что ему не поставляют вовремя нужные боеприпасы, и даже предъявлял требования императору, которые порой выполнялись.
Амбициозность Валленштайна и его способ ведения дел надоели имперской элите. Однако загадочного убийства в этом случае не произошло. Сейчас историкам доподлинно известно о заговоре против полководца, в результате которого он был убит, а подконтрольные ему полки в той или иной степени перешли под имперское командование.