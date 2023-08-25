От героя до принцессы: кто, кроме Пригожина, становился жертвой политических убийств

Георгий Марков, известный болгарский диссидент и писатель, скончался в Великобритании 11 сентября 1978 года в странных обстоятельствах. Накануне смерти, на автобусной остановке, он случайно зацепился ногой за чужой зонт и почувствовал укол. Человек с зонтиком извинился и быстро умчался. Вернувшись домой, Марков чувствовал себя хорошо и лег спать. Однако на следующий день он почувствовал повышение температуры и тошноту. Расследование его последующей смерти в больнице не привело к заключению о насильственной гибели Маркова.