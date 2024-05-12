Банкротство дочери экс-мэра и Burger King: за что судился донской бизнес в апреле

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В ростовский арбитражный суд поступил иск от торгового центра «Горизонт» в Ростове. Он хочет отсудить у сети ресторанов Burger King штраф за аренду своих помещений. Сумма иска составила один миллион рублей.
Стороны уже подготовили документы для судебных разбирательств. Дело будут рассматривать в порядке упрощенного производства.
Это далеко не первый спор ТРК «Горизонт» со своим арендатором. Компания ранее пыталась взыскать с сети общепита более четырех миллионов рублей долга за аренду торговых площадей.
Также в арбитражный суд Ростовской области поступил иск о банкротстве сербского АО «Энергопроект Високоградня». Компания являлась генподрядчиком строительства элитного гостиничного комплекса «Хаятт Ридженси Ростов Дон-Плаза».
Еще во время строительных работ организация получила несколько судебных исков от владельцев гостиницы — ростовской «Группы Агроком». Судится с сербской компанией и столичный субподрядчик проекта ООО «Термэл».
После одобрения иска на сумму свыше 67 миллионов рублей «Термэл» потребовала признать «Энергопроект Високоградня» банкротом. Объем заявленных требований в рамках дела составил почти 53 миллиона рублей.
Крупнейший зернотрейдер Ростовской области ТД «РИФ» в начале апреля подал иск в суд к Россельхознадзору. Ответчиками по делу выступают также Федеральный центре оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, а также Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
«РИФ» хочет взыскать с ответчиков 60 тысяч долларов США по текущему курсу валют. В документах к делу на сайте суда не указывается основание для требования средств. Издание «Город N» пишет, что причиной разбирательств стали убытки, которые понес зернотрейдер из-за нарушения срока выдачи фитосанитарного сертификата. Первое заседание по делу назначено на 13 мая.
Отметим, сервис «СПАРК» сообщает, что ТД «РИФ» не так давно сменил свое название на «Родные поля». Выручка зернотрейдера от продаж по итогам прошлого года составила почти 300 миллиардов рублей.
Арбитражный суд вынес решение о завершении дела о банкротстве Ольги Чернышевой — дочери бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева.
Иск о признании Чернышевой банкротом подала еще в сентябре прошлого года Нина Иванова. Сумма заявленных ею требований составила 17 миллионов рублей. Иванова выступает в качестве правопреемницы бизнесменов Александра Шелудченко и Андрея Гладышева, которые являлись кредиторами Чернышевой.
Дело в том, что в 2012 году дочь экс-мэра признали виновной по делу о махинациях с землей. Она получила условный срок и должна была возместить пострадавшим контрагентам около 50 миллионов рублей. Другие долги списали по банкротству в 2019 году. Исключение составили требования Шелудченко и Гладышева.
Арбитражный суд Ростовской области принял решение о прекращении банкротства, признав отсутствие оснований для повторного признания Чернышевой неплатежеспособной. Судебная инстанция сочла, что долговые обязательства дочери бывшего главы Ростова-на-Дону не могут являться поводом для ее повторного банкротства.
Охрана Росгвардии обратилась в суд с иском против ТАНТК имени Г. М. Бериева. Росгвардия требует от завода в Таганроге более пяти миллионов рублей.
В документах к делу не указывается основание для взыскания средств. Но, вероятнее всего, причиной иска стала оплата ТАНТК охранных услуг. Сервис «Спарк» сообщает, что несколько лет ТАНТК имени Бериева заказывает услуги охраны объектов у единственного поставщика.
Арбитражный суд Москвы обязал бельгийского депозитария Euroclear выплатить 20,7 миллиона долларов «Ростсельмашу». По нынешнему курсу, это примерно 1,9 миллиарда рублей.
Euroclear заблокировал счета Национального расчетного депозитария России в 2022 году. Из-за этого ценные бумаги российских компаний оказались заморожены. Те стали массово подавать иски к Euroclear. Среди истцов был и ростовский завод.
«Ъ» писал, что иск «Ростсельмаша» удовлетворен в полном объеме.
ИФНС России по Ленинскому району Ростова хочет признать банкротом компанию-владельца кинотеатра «Россия». Речь идет о «Киноконцертном комплексе „Русь“».
В документах к делу не написаны основания для подачи иска налоговиками. Пока что стороны только готовятся к судебным заседаниям.
ООО «Киноконцертный комплекс „Русь“ было зарегистрировано в Ростовской области в 2005 году. Компания специализируется на производстве кино и телевизионных программ. Ее бенефициаром с этого года является Евгений Дегтярев, а руководителем — Юрий Каменщиков. По итогам 2023 года, убытки компании превысили 400 тысяч рублей.
«Киноконцертный комплекс „Русь“» создавали для реконструкции кинотеатра «Россия» в ростовском парке Горького. Проект должны были завершить еще в 2008 году. Но сначала здание признали непригодным для реконструкции и снесли, затем не смогли согласовать проект нового кинотеатра. Новый бенефициар Евгений Дегтярев и вовсе заявил, что построит на месте легендарного кинотеатра торговый центр.