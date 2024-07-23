«Лечение боли»: кто и как в будущем станет дурить ростовчан

В качестве примера, собеседник приводит рекламу о продаже автомобиля за два миллиона рублей. И недоумевает, почему при обращении в салон, цена на машину вырастает в два раза. Или продажу красивейшей виллы в Сочи — когда указанная привлекательная цена оказывается не за всю виллу, а лишь за квадратный метр.