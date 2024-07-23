«Лечение боли»: кто и как в будущем станет дурить ростовчан

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Кто и как в будущем придет на смену аферистам — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Скептики уверяют, что все новое — это хорошо забытое старое. Во все времена существовали предложения, обещающие легко и просто получить невозможное. Например, стать богатым, узнать будущее или излечиться от болезни. Менялись разве что технологии донесения информации.
В годы СССР информация о «волшебных целителях» передавалась из уст в уста. Например, в 90-е годы прошлого столетия объявления о продаже «талисмана удачи» от древнего мудреца можно было встретить в ростовской газете объявлений «Ва-банкъ». Сейчас для этого широко используется интернет.
Однако и старый проверенный способ размещения объявлений на заборе или столбах, обещающий услуги ясновидения в Ростове, тоже никуда не делся.
Психологи отмечают, что спрос на реализацию основных потребностей человека существовал всегда. Для этого даже не нужно обращаться к пирамиде Маслоу. Не случайно, одним из важных правил маркетинга остается «определение боли». Под «болью» подразумеваются факторы и причины, склоняющие людей к решению тратить деньги на услугу или товар.
В основе любых рекламных обещаний всегда лежит использование незатейливых психологических приемов. Усугубляет веру в чудо обязательное наличие адептов, уверяющих, что они достигли желаемого. Именно это призвано убеждать потребителей в высоком качестве услуги и нередко заставляет поверить в чудо.
Во все времена мошенники били по «больному». В одних случаях обещали помочь с зачатием ребенка, в других — вылечиться от рака, в третьих — быстро и без усилий стать обладателем большой суммы денег.
«И эта проблема заключается не только в деятельности „продавца“. Пока есть покупатели, пока будет спрос — будут и предложения», — уверена ростовский продюсер онлайн курсов Екатерина Бачерикова.
Старожилы Ростова помнят, как в 90-е годы донскую столицу посетила распиаренная на полосах газет целительница баба Люба. В публикациях тех лет уверяли, что баба Люба лечит все болезни и деньги никогда не берет. Это значительно повышало веру ростовчан в мастерство чудодейственной целительницы.
Тогда баба Люба собрала полный зал в кинотеатре «Плевен». Люди толпились между рядов, на лестницах. Адепты выходили на сцену и публично благодарили ее за чудесное исцеление. А она рассказывала о своих чудодейственных возможностях, сокрушалась на нехватку времени для бесплатной помощи каждому и давала сомнительные «рецепты».
«Помню, что всем, у кого плохое зрение, баба Люба рекомендовала каждый день в 17.00 смотреть на солнце. Убеждала, что если это делать, то через полгода исчезнут любые болезни глаз. Многие верили. Среди моих знакомых нашлись желающие, которые это исправно выполняли каждый день. Правда, никаких результатов „бесплатный рецепт“ не принес», — вспоминает ростовчанка Ольга, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
Однако также выяснилось, что деньги за свои бесплатные услуги баба Люба все-таки берет. Встречу в зале она действительно провела бесплатно. Но желающим, которые не нашли ответ на свой вопрос, было предложено за немалую сумму записаться на личный прием — на ближайшие несколько дней ее пребывания в Ростове.
Регулировать рынок услуг «народного спроса» всегда было тяжело. Ростовчане хорошо помнят, как пустели улицы города в то время, когда по телевизору показывали сеансы Анатолия Кашпировского.
К слову, Кашпировский имел высшее медицинское образование и долгие годы даже работал в психиатрической больнице. Все болезни он «лечил» исключительно голосом и гипнозом. И хотя со временем слава его серьезно ослабела, в 2020 году он продолжал проводить «оздоровительные» сеансы. Но уже в Интернете.
Не менее уникальным в 90-е годы казалось и обещание стремительного обогащения от самой известной финансовой пирамиды страны — «МММ». Слоган из телерекламы с Леней Голубковым, ставший крылатым выражением, до сих пор при случае припоминают ростовчане: «Я не халявщик, я — партнер».
Однако даже когда обман вскрылся, а основатель «МММ» Сергей Мавроди умер, нашлись продолжатели его дела. В 2022 году на подъезде к Цимлянску Ростовской области дончане обнаружили огромный рекламный баннер, информирующий водителей о том, что «Мавроди — жив». И новым вкладчикам обещает рост дохода — 25% .
В 2000-х ростовчане массово скупали появившиеся в продаже книги психотерапевта Мирзакарима Норбекова. Читались они легко и интересно. В них автор делился решением своих проблем и доступно объяснял, как для достижения желаемого нужно перестроить мысли. А в одной из книг давал «действенный рецепт» для восстановления зрения — отказа от очков.
Ростовчанка Наталья [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции] вспоминает, что книги Норбекова ей очень помогли. Поэтому когда в Ростове анонсировали оздоровительные курсы, сразу же записалась на участие.
«На первой же встрече нас убедили, что вернуть зрение легко. Показали, какие упражнения для глаз в этом помогут. Всем желающим вернуть зрение, велели избавиться от очков. Я сперва опасалась выбрасывать очки со своим „минус восемь“, а потом поддалась общему ажиотажу», — вспоминает Наталья.
Однако, по словам собеседницы, этот отчаянный шаг обернулся ожидаемой проблемой. Возвращаться домой с курсов предстояло далеко, а зрение у ростовчанки особо не улучшалось. Она по-прежнему не могла разглядеть на остановке номера автобусов.
«Хотя зрение вернуть не удалось, курс Норбекова мне очень зашел. Я поняла, как нужно жить, перестроив мысли. А позже все-таки сделала операцию на глаза и восстановила зрение», — вспоминает Наталья.
Как ни парадоксально, но и сегодня ростовчане не перестают верить в чудеса. Потребности в маркетинговом «лечении боли», в большинстве случаев, остались прежними. Это и исполнение желаний, и решение проблем со здоровьем, и быстрое обогащение.
Трансформировались лишь способы достижения результата. Теперь для реализации желаемого не нужно ожидать приезда «кудесника». Получить интересующую информацию можно легко и просто в режиме онлайн. Надо лишь только заплатить.
Однако помимо восторженных отзывов адептов, сегодня появляется все больше недовольных. Тех, кто желает вернуть деньги, потраченные на оплату «волшебных обещаний».
В частности, одни ростовчане оказались недовольны «фундаментальными» курсами по бизнесу Аяза Шабутдинова, за которые заплатили колоссальные деньги — порядка 400 тысяч рублей. Другие жаловались на авторский курс «финансового гуру» Анны Цыбиной. Выяснив, что обещанная профессия «ипотечного брокера» никак не регулируется законодательством, а сама Цыбина не имела лицензии на оказание образовательных услуг. Более того, позже Роспотребнадзор Ростовской области обнаружил массовые нарушения в договоре на прохождение этих курсов.
В прошлом году правоохранительные органы серьезно обратили внимание на продающих курсы блогеров-миллионников. Уголовные дела были возбуждены в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек), Елены Блиновской, Аяза Шабутдинова и многих других. Поводом стала неуплата налогов в размерах миллионов и даже миллиардов рублей. По подсчетам аналитиков, только за прошлый год отечественный инфобизнес потерял 3,5 миллиарда рублей, а доходы сократились на 78%.
«Когда видишь рекламу, обещающую что-то легко и без усилий, это повод насторожиться. Я всегда выступал за то, чтобы принять закон о честной рекламе. Ведь сегодня открываешь любой Telegram-канал и тебе предлагают, к примеру, спасать долги перед банками бесплатно. Очевидно же, что тот, кто нажмет на эту кнопку, попадет в лапы мошенников. Поэтому люди не должны терять элементарную осторожность», — уверен правозащитник Александр Хуруджи.
В качестве примера, собеседник приводит рекламу о продаже автомобиля за два миллиона рублей. И недоумевает, почему при обращении в салон, цена на машину вырастает в два раза. Или продажу красивейшей виллы в Сочи — когда указанная привлекательная цена оказывается не за всю виллу, а лишь за квадратный метр.
«Это называют красивым словосочетанием „публичная оферта“. Но я настаиваю, что основа закона о честной рекламе заключается в том, что реклама всегда должна являться публичной офертой. Нельзя делать оговорки», — говорит правозащитник.
Спикер подчеркивает, что тоже самое должно касаться и курсов инфобизнесменов.
«Если блогер собирается за месяц научить всех стать миллиардерами, и у него есть лицензия на образовательную деятельность —это хорошо. Но если из всего курса миллиардером станет только один человек, об этом нужно предупреждать. Так и писать в рекламном сообщении, что один из тысячи, прошедших этот курс, сможет стать миллиардером. Только тогда это будет честно», — уверен Александр Хуруджи.
По мнению собеседника, сегодня важно не перейти ту грань, когда люди окончательно уверуют в то, что все инфобизнесмены — мошенники.
«Будем откровенны. Онлайн-курсы сегодня — это самый развивающийся в мире сегмент образования. То есть весь мир уходит от того, чтобы учиться в вузах и переходит на различные онлайн-курсы. И если мы их закроем, то наше молодое поколение получит ненужное образование. Мы же этого не хотим?» — комментирует правозащитник.
Однако у преподавателей вузов оказалось иное мнение.
«Никакие курсы не станут заменой высшему образованию. Курсы учат определенному узкому направлению. Они не дают широкий набор компетенций на весь жизненный путь, как это делает высшее образование», — делится мнением председатель Ростовского областного Профсоюза образования Владимир Гайворонский.
К примеру, как разъясняет спикер, на курсах человека могут научить писать короткие тексты. Но назвать это профессией, которая станет востребованной на всем большом жизненном пути, невозможно.
«Прошедший такие курсы не станет филологом, писателем или педагогом — у него не будет того широкого набора подготовки, которое дает высшее образование», — уверен преподаватель вуза.
Очевидно, что помимо адептов, в будущем экстрасенсам, целителям и инфобизу потребуются новые способы доказательства при давлении на «боль». Такие, чтобы обнаружить обман было сложно.
Эксперты не исключают, что на помощь аферистам может прийти искусственный интеллект.
«Нейросеть умеет анализировать. Например, если ей задать ключевые данные о человеке, она сможет сделать определенный прогноз, дать рекомендации и даже поставить диагноз. Владея этой информацией, мошенник, конечно же, произведет впечатление профессионала на обратившегося за помощью. И такие случаи уже известны», — говорит Екатерина Бачерикова.
Собеседница напоминает распространившуюся в Сети информацию, когда подросток, представившись «ведьмой», за небольшое вознаграждение с помощью нейросети «предсказывал» будущее.
Эксперты сходятся во мнении, что единственным недостатком искусственного интеллекта на текущий момент является отсутствие эмоций. Именно поэтому механически он способен во многом заменить наставника на курсах. Однако прочувствовать своего собеседника не в состоянии.
В то же время, по разным причинам, далеко не все ростовчане могут пользоваться возможностями нейросетей. Чаще всего, для общения с искусственным интеллектом людям необходим «посредник». Поэтому эксперты не исключают, что в будущем ниша посредника не останется без внимания аферистов.
Ранее RostovGazeta выясняла, как меняется рынок труда в Ростовской области с развитием нейросетей.