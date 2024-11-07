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Птица

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2024
В Ростовской области остановили крупнейший в РФ завод по производству индейки
В Ростовской области временно прекратил производство один из крупнейших заводов по переработке индейки, сообщают СМИ.
7 ноября, 06:17
Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области
Стало известно, какие продукты больше всего выросли в цене с конца 2023 года в Ростовской области. Подробная информация о ценах на продовольственные товары опубликована на сайте Ростовстата.
15 октября, 07:13
В Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа
6 октября, 10:46
Цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода
В Ростовской области стремительно растут цены на товары и услуги, актуальные данные об инфляции в регионе опубликовал Ростовстат.
16 сентября, 12:28
Стало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле
21 июля, 12:26
Производство яиц резко сократилось в Ростовской области
В Ростовской области за весь прошлый год удалось получить 162,4 миллиона штук яиц, сообщает Ростовстат.
31 января, 14:07
2023
В Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц
27 декабря 2023, 09:42
ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской области
20 декабря 2023, 08:33
В Ростовской области цены на яйца «подскочили» на 20,2 рубля за месяц
4 декабря 2023, 17:01
День яйца объявили в Ростовской области в пятницу 13-го
В Ростовской области 13 октября объявили праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи, сообщает в соцсетях Ростовстат.
13 октября 2023, 13:48
В Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года
12 октября 2023, 17:31
Экипаж самолета ростовского перевозчика заявил о столкновении с птицей в воздухе
Экипаж самолета перевозчика «Азимут», который базируется в Ростове-на-Дону, заявил о возможном столкновении с птицей, пишет Telegram-канал Aviaincident.
31 июля 2023, 13:30
2022
Зоолог Тихонов рассказал, куда пропали воробьи из Ростова
Воробьи — птички кочевые. Когда их не устраивают условия, они перебираются в другие места, где есть источники пропитания, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.
24 ноября 2022, 12:53
В Ростовской области нашли виновника свалки из сотен трупов гусей
В Ростовской области выяснили, кто создал огромную свалку из трупов домашней птицы в поселке Керчикский, сообщает региональное управление ветеринарии.
31 октября 2022, 10:37

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