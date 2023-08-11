Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней на 12 августа

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В регионе объявили штормовое предупреждение из-за вероятности, что в субботу начнутся ливни с градом. Усугубить ситуацию может сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.
Синоптики сообщают, что температура воздуха на выходных составит около 30 градусов. Немного теплее может стать в начале следующей недели, но к четвергу воздух прогреется до 33 градусов.
Добавим, что град в Ростове прошел в четверг, 10 августа, из-за чего водителям пришлось прятать свои автомобили под деревьями. А ливни затопили дороги на нескольких улицах.
До этого коммунальный «фонтан» затопил улицу Орбитальную в Ростове-на-Дону.