rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней на 12 августа

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней на 12 августа

11 августа 2023, 13:33
Фото: 82.mchs.gov.ru
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней на 12 августа
В Ростовской области в субботу, 12 августа, могут начаться дожди и град, предупредили в региональном УМЧС.

В регионе объявили штормовое предупреждение из-за вероятности, что в субботу начнутся ливни с градом. Усугубить ситуацию может сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц
Узнать подробнее

Синоптики сообщают, что температура воздуха на выходных составит около 30 градусов. Немного теплее может стать в начале следующей недели, но к четвергу воздух прогреется до 33 градусов.

Добавим, что град в Ростове прошел в четверг, 10 августа, из-за чего водителям пришлось прятать свои автомобили под деревьями. А ливни затопили дороги на нескольких улицах.

До этого коммунальный «фонтан» затопил улицу Орбитальную в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
В Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после порыва трубы 10 августаНесколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Штормовое предупреждение#УМЧС#Синоптики#Температура воздуха#Ливни#Град#Дороги#Автомобили#Ветер#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка
Сегодня, 14:18
Урбанист объяснил, почему идея с канатной дорогой в Ростове окажется провальной
Сегодня, 13:48
Вассерман объяснил, каким образом украинские диверсанты добираются до юга России
Сегодня, 11:46
В Ростовской области выросло число задержанных экстремистов и членов ОПГ
Сегодня, 13:52
«Иллюзии мозга»: почему ростовчанкам не стоит поддаваться домогательствам на работе
Сегодня, 08:52
«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот
Сегодня, 06:50