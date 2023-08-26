В Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидается до +27 градусов

По прогнозам Гидрометцентра, на наступивших выходных в Таганроге и донской столице ожидается пасмурная погода. В субботу, 26 августа, утром столбики термометров поднимутся до +20 градусов, к обеду потеплеет до +25, а вечером опустятся до +20 градусов.