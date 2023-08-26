В Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидается до +27 градусов

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
По прогнозам Гидрометцентра, на наступивших выходных в Таганроге и донской столице ожидается пасмурная погода. В субботу, 26 августа, утром столбики термометров поднимутся до +20 градусов, к обеду потеплеет до +25, а вечером опустятся до +20 градусов.
А в воскресенье, 27 августа, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Утром и днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а вечером похолодает до +22 градусов.
На следующей неделе вернется жаркая погода с температурой более 30 градусов. Осадков в это время не ожидается.
Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.