«Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дибров поразмышлял о Ростове

— …И ничего с этим не поделаешь. Эти процессы происходят сегодня во всех мегаполисах мира. Я сказал бы, города линяют, как звери. Только те раз в год, а города раз в столетие. Но столь же неизбежно. И если уж это так, активисты могли бы объединиться с властями в выработке взаимоустраивающих условий, на которых город разрешает предпринимателю строить доходное жилье. Так было всегда.