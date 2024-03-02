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Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Сильный ветер обрушится на Ростовскую область с 3 марта

Сильный ветер обрушится на Ростовскую область с 3 марта

2 марта 2024, 18:00
Фото: rostovgazeta.ru
Сильный ветер обрушится на Ростовскую область с 3 марта
Сильный ветер и потепление ожидаются в Ростовской области в начале марта, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики СК УГМС объявили, что воскресенье, 3 марта, встретит дончан облачной и сухой погодой без осадков. Скорость ветра в течение дня будет колебаться от 12 до 20 метров в секунду, а потому дончанам следует проявить осторожность и не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и рекламными щитами, способными рухнуть под порывами ветра. Температура воздуха ночью достигнет +2 градусов, на севере возможны заморозки до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +7-10 градусов.

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Понедельник, 4 марта, также будет ветреным, скорость ветра составит от 12 до 18 метров в секунду, однако уже во вторник ветер утихнет. В эти дни температура воздуха будет колебаться от -7 градусов ночью до +11 градусов днем. Осадков в Ростовской области не ожидается, однако уровень воды в реке Дон у Азова может опуститься до неблагоприятных отметок.

Ранее стало известно, как синоптики будут определять погоду без западных спутников.

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