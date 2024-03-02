Сильный ветер обрушится на Ростовскую область с 3 марта

Понедельник, 4 марта, также будет ветреным, скорость ветра составит от 12 до 18 метров в секунду, однако уже во вторник ветер утихнет. В эти дни температура воздуха будет колебаться от -7 градусов ночью до +11 градусов днем. Осадков в Ростовской области не ожидается, однако уровень воды в реке Дон у Азова может опуститься до неблагоприятных отметок.