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Черный дым

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2024
Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру
18 октября, 06:08
Появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника
24 сентября, 11:00
Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
15 сентября, 15:06
Появились кадры крупного пожара, перекинувшегося на дома в Новочеркасске
2 сентября, 11:15
Жители Каменского района пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазе
30 августа, 12:56
Появились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском
29 августа, 11:14
Ростов-на-Дону засыпало пеплом из-за крупного пожара на левом берегу
28 августа, 13:55
Эколог рассказал, как пожар в Пролетарске повлияет на экологию региона
23 августа, 08:47
Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове
В Ростовской области распространяется едкий черный дым от возгорания в Азове. Он разошелся на десятки километров и даже окутал часть Ростова-на-Дону, сообщают очевидцы в социальных сетях.
4 августа, 16:33
Под Азовом пожар в поле перекинулся на склады
4 августа, 15:40
В Азове 12 часов полыхает резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Что известно?
18 июня, 12:50
Густой столб дыма от пожара в Азове виден на десятки километров
18 июня произошла атака БПЛА в Азове, в результате чего вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Столб дыма от пожара виден за десятки километров, сообщает 1Rnd.
18 июня, 07:53
2023
Склады с химией загорелись на Левом берегу в Ростове-на-Дону
18 октября 2023, 09:01
Депутат Евгений Хижняк заявил, что находился недалеко от взрыва в Таганроге
28 июля 2023, 19:07
Появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога днем 28 июля
В Интернете опубликовали видео, на котором показали последствия мощного взрыва в Таганроге, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
28 июля 2023, 13:34
Появилось видео с места пожара на складе с картоном в Аксайском районе
В Интернете опубликовали видео крупного пожара на складе с бумагой и картоном в Ростовской области, ролик разместил Telegram-канал Don_Mash.
21 июля 2023, 14:35

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