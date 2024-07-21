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Выборы президента

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Июль
Байден объявил о выходе из гонки за кресло президента США
Джо Байден сообщил об отказе баллотироваться на второй срок, соответствующее заявление содержится в его письме, опубликованном в соцсетях действующего президента США.
21 июля, 18:20
Май
Бывший сити-менеджер Ростова отправится на инаугурацию Путина
Бывший глава администрации Ростова и депутат Госдумы от Ростовской области Виталий Кушнарев будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, сообщил политик в своем телеграм-канале.
5 мая, 08:39
Март
В Ростове определили обязанности на случай ЧС и снова отменили фейерверки
Обязанности закрепили за предприятиями в Ростове-на-Дону на случай ЧС, тем временем в регионе продлили запрет на запуск салютов, а на прошедших выборах избирательница пыталась устроить провокацию с помощью губной помады.
18 марта, 16:15
Путин набрал 90,81% голосов в Ростовской области
В Ростовской области большинство голосов на выборах президента были за Владимира Путина, сообщает ЦИК.
18 марта, 06:49
Явка на выборах в Ростовской области побила рекорд шестилетней давности
В выборах президента в Ростовской области приняли участие 75% избирателей, рассказали в региональном Избиркоме.
17 марта, 17:23
Итоги недели: в Ростовской области отбивали атаки БПЛА и выбирали президента
17 марта, 15:15
Явка на выборах в Ростовской области превысила 70%
В Ростовской области более 90% избирателей, выбравших проголосовать онлайн, уже приняли участие в выборах, заявили в Избиркоме.
17 марта, 13:33
В Ростове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны
16 марта, 17:28
Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта
16 марта, 10:36
Глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президента
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проголосовал на выборах президента в первый день их проведения, сообщил он на своей странице в Telegram.
15 марта, 12:16
Более 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президента
В Ростовской области в пятницу, 15 марта, открыли более 2,5 тысячи избирательных участков, сообщил губернатор Василий Голубев.
15 марта, 08:56
Шойгу проголосовал на выборах президента на участке в Южном военном округе
Глава Минобороны Сергей Шойгу пришел на участок в Южном военном округе, чтобы отдать свой голос на выборах президента, сообщает Минобороны РФ.
15 марта, 08:06
Работу автобусов изменили в Ростове-на-Дону из-за выборов президента
15 марта, 06:42
Февраль
Групповые чаты проверят в Ростовской области из-за выборов президента
28 февраля, 16:45
Январь
Эксперт Манукян рассказал о судьбе уехавших ростовских оппозиционеров
25 января, 17:24
Декабрь 2023
Политолог назвал причины, которые пресекут попытки Украины атаковать Ростов
Руководство Украины не остановиться в своих намерениях вновь и вновь пытаться атаковать Ростовскую область. Однако есть причины, которые могут ей в этом помешать, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.
27 декабря 2023, 08:16

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