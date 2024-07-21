Выборы президента

В Ростове определили обязанности на случай ЧС и снова отменили фейерверки

Обязанности закрепили за предприятиями в Ростове-на-Дону на случай ЧС, тем временем в регионе продлили запрет на запуск салютов, а на прошедших выборах избирательница пыталась устроить провокацию с помощью губной помады.