Итоги недели: на Дону собирали осколки БПЛА и спасали животных из рухнувшего дома

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
27 января в Ростове обрушился аварийный многоквартирный дом на улице Нариманова, 72/3. Жильцов тогда экстренно эвакуировали, однако они по разным причинам не успели забрать своих питомцев.
Животных спасали, выбивая стекла в доме, так у некоторых питомцев получалось вылезти прямо в руки к спасателям. Также сотрудникам МЧС все равно пришлось рисковать жизнью и входить внутрь опасного здания, чтобы вывести собаку, ящерицу, хомяка и котов.
Спустя несколько дней после этого в ветеринарной клинике умерла одна из спасенных кошек. Ее хозяин отказался от питомца, и, вероятно, до этого мало ее кормил, из-за чего организм кошки не выдержал длительного истощения и обезвоживания.
Известно, что к месту происшествия прибыли военные. Они должны были обезвредить опасные снаряды. Голубев попросил местных жителей не паниковать и заверил, что за безопасностью населения проследят сотрудники МЧС.
Позже Telegram-канал Don_Mash сообщил, что в Дмитриадовке в Неклиновском районе началась эвакуация жителей в ПВР. Это было необходимо для того, чтобы военные спокойно занялись работами по обезвреживанию и ликвидации боеприпасов.
Также на уходящей неделе в том же Неклиновском районе произошла детонация беспилотника на территории загородного детского лагеря. БПЛА сбили с помощью комплексов РЭБ.
К счастью, лагерь был закрыт на зимнее время. Внутри не было никого из персонала, а потому обошлось без пострадавших.
Взрыв выбил в здании лагеря стекла, были повреждены и стены корпусов.