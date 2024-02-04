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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

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Волонтер со спасенной собакой из дома на Нариманова, 72/3

Итоги недели: на Дону собирали осколки БПЛА и спасали животных из рухнувшего дома

4 февраля 2024, 16:11
Фото: rostovgazeta.ru
Волонтер со спасенной собакой из дома на Нариманова, 72/3
Спасатели и волонтеры спасли животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове, тем временем в здание детского лагеря в Неклиновском районе врезался беспилотник, а к берегу Азовского моря прибило обломки ракеты.

Подвиг волонтеров и спасателей

27 января в Ростове обрушился аварийный многоквартирный дом на улице Нариманова, 72/3. Жильцов тогда экстренно эвакуировали, однако они по разным причинам не успели забрать своих питомцев.

Пять дней около 13 животных, среди которых кошки, собака, хомяк и ящерица, находились внутри без еды и воды. Приют «Забытые сердца» смог добиться от властей разрешения эвакуировать питомцев. Волонтеры и спасатели подписали документы, что знают об опасности, исходящей от обрушившегося здания.

Животных спасали, выбивая стекла в доме, так у некоторых питомцев получалось вылезти прямо в руки к спасателям. Также сотрудникам МЧС все равно пришлось рисковать жизнью и входить внутрь опасного здания, чтобы вывести собаку, ящерицу, хомяка и котов.

Спустя несколько дней после этого в ветеринарной клинике умерла одна из спасенных кошек. Ее хозяин отказался от питомца, и, вероятно, до этого мало ее кормил, из-за чего организм кошки не выдержал длительного истощения и обезвоживания.

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Обломки на берегу

30 января губернатор Василий Голубев сообщил, что в Неклиновском районе на берегу Таганрогского залива нашли некие боеприпасы. До этого блогер Кирилл Федоров писал, что к берегу прибило обломки украинской ракеты «Нептун». Однако власти эту информацию не подтвердили.

Известно, что к месту происшествия прибыли военные. Они должны были обезвредить опасные снаряды. Голубев попросил местных жителей не паниковать и заверил, что за безопасностью населения проследят сотрудники МЧС.

Позже Telegram-канал Don_Mash сообщил, что в Дмитриадовке в Неклиновском районе началась эвакуация жителей в ПВР. Это было необходимо для того, чтобы военные спокойно занялись работами по обезвреживанию и ликвидации боеприпасов.

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Беспилотник в детском лагере

Также на уходящей неделе в том же Неклиновском районе произошла детонация беспилотника на территории загородного детского лагеря. БПЛА сбили с помощью комплексов РЭБ.

К счастью, лагерь был закрыт на зимнее время. Внутри не было никого из персонала, а потому обошлось без пострадавших.

Взрыв выбил в здании лагеря стекла, были повреждены и стены корпусов.

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