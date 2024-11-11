«Мусорный переполох»: что не так с ликвидацией регоператора «Чистый город» в Ростове

Собеседник подчеркивает, что ликвидация «Чистого города» путем его присоединения, наводит на ряд любопытных вопросов. Например, по словам эксперта, есть судебные решения по вывозу мусора на так называемую площадку временного накопления в Левенцовке. Здесь была перегрузочная станция. И, чтобы сразу не вести отходы на мусорный полигон в хутор Веселый Мясниковского района, сперва свозили и вываливали в Левенцовке. Якобы потом этот мусор вывозили.