«Мусорный переполох»: что не так с ликвидацией регоператора «Чистый город» в Ростове

Posted 11 ноября, 13:43
Published 11 ноября, 13:43
Modified 11 ноября, 13:45
Updated 11 ноября, 13:45
Почему «Чистый город» решили ликвидировать? Станет ли в Ростове чище от такой оптимизации? И что нужно делать региону для реальной борьбы за чистоту — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Все чаще туристы отмечают, что Ростов-на-Дону — очень грязный город. Последние годы ситуация с мусором и вовсе приняла грандиозные масштабы. Мусор выбрасывают в зеленые зоны и рощи. Мусор валяется на улицах. Контейнерные площадки погрязли в несанкционированных свалках. А в редакцию все чаще поступают жалобы ростовчан на расплодившихся крыс из-за скопления свалок на контейнерных площадках.
Прибывший из столицы врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь удивился наличию в регионе столь масштабных проблем с мусором. Он подчеркнул о недопустимости видеть подобные вопросы в числе пяти основных проблемных задач региона.
Напомним, что за чистоту мусорных жбанов ответственность несет региональный оператор. А груды мусора рядом с контейнерной площадкой являются зоной ответственности собственника земельного участка. Как правило, администраций районов.
Мнения экспертов RostovGazeta по такому «управлению чистотой» разделились. Одни считают, что контейнерные площадки завалены мусором из-за отсутствия взаимодействия между региональным оператором и администрациями.
«Можно обратиться к европейскому опыту. Там зоны ответственности тоже разделены, но участники процесса следят за чистотой, взаимодействуя друг с другом», — комментирует эколог Алексей Лебедев.
Другое мнение сводится к тому, что чем меньше различных структур несут ответственность за чистоту контейнерной площадки, тем чище будет город.
«Когда несколько структур несут ответственность за чистоту одной единицы, больше средств идет на содержание штата, лиц, которые создают планы, документы. Таким образом создаются все предпосылки для того, что одна структура перекладывала ответственность на другую. Это проще — пока будут разбираться, пройдет время. А люди будут страдать от мусора», — отмечает общественник Владислав Махмудов.
Собеседник уверен, что ответственность за поддержание чистоты на всех контейнерных площадках полностью должна нести одна компания. Это позволит оперативно решать возникающие вопросы, без обмена письмами, телефонным звонками и выставлением претензий друг к другу.
Региональный оператор территориального кластера Мясниковского МЭОКА «Чистый город», обслуживающий Ростов и Мясниковский район, объявил о своей ликвидации. На официальном сайте уточняется, что компания прекратила свою деятельность из-за присоединения к ООО «ЭкоЦентр». Дескать, мера эта направлена на оптимизацию и улучшение качества коммунальной услуги.
Согласно сведениям документов, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ, процедура присоединения началась в июле 2024 года.
«Я считаю, что здесь возможна некая подмена понятий. Возможно, присоединение связано с приходом врио губернатора Ростовской области, поскольку „Чистый город“, как я предполагаю, скорее всего, был связан с ушедшим в отставку Василием Юрьевичем. И, наверное, чтобы зарекомендовать себя перед новым руководителем, сделали такой апгрейд», — высказывает мнение Владислав Махмудов.
Собеседник полагает, что в ситуации с мусором в Ростове от появления новой фирмы вряд ли что изменится.
«Все потому, что нужно строить мусороперерабатывающие заводы. И если в миллионном городе появится два, а то и три или четыре таких завода, то мусоровозы смогут перемещаться не в одну точку и 20-30 километров ехать на полигон, а в несколько. Это будет удобнее, снизит стоимость вывоза отходов для жителей и позволит в целом наладить систему так называемого „чистого города“, которая и предполагалась изначально в названии регоператора», — комментирует общественник.
Правозащитник, член штаба регионального Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко считает, что в реорганизации «Чистого города» прослеживается некая «ловкость рук…».
«Дело в том, что соглашение было подписано именно с „Чистым городом“. К этому соглашению тоже было множество вопросов. Например, что такое соглашение? Это — не договор, не требование о выполнении четких обязательств, которые берет на себя та или иная сторона. На мой взгляд, это соглашение было ни о чем, типа протокола о намерении. Дескать, „когда-то мы что-то построим“ или „когда-то, наверное, будем перерабатывать“. К чему привело такое соглашение? К тому, что ничего не построено и ничего не перерабатывается», — отмечает Сергей Левченко.
Собеседник подчеркивает, что ликвидация «Чистого города» путем его присоединения, наводит на ряд любопытных вопросов. Например, по словам эксперта, есть судебные решения по вывозу мусора на так называемую площадку временного накопления в Левенцовке. Здесь была перегрузочная станция. И, чтобы сразу не вести отходы на мусорный полигон в хутор Веселый Мясниковского района, сперва свозили и вываливали в Левенцовке. Якобы потом этот мусор вывозили.
«Но в конце концов на площадке временного накопления, которая не предназначена для свалки, накопили огромное количество тонн мусора. Всячески судились, обещая сделать там рекультивацию. Но суд сказал, что никакой рекультивации быть не должно. И если отходы накопились — вывозите», — говорит собеседник.
Спикер добавляет, что результатом вывоза отходов от площадки временного накопления до полигона в хуторе Веселый, стала засыпанная пакетами, кульками и всевозможным мусором трасса.
«Машины накрывают пологами, но полог не крепкий. Я множество раз наблюдал картину, когда едет мусорная машина, а из нее вылетают пакеты. А когда едет сто таких машин, мусора с них летит намного больше», — констатирует эксперт.
Правозащитник подчеркивает, что юридически, все обязательства при присоединении, берет на себя новая компания.
«И у них же тоже наверняка возникает вопрос, что, как новое юридическое лицо, они могут посудиться за это? То есть получается, что суды „Чистый город“ проиграл. А тут появилась новая компания», — отмечает Сергей Левченко.
Собеседник полагает, что такую компанию, с большим оборотом, с огромным количеством лизинга и кредитной историей, просто так никто не закрывает. В том числе и из-за присоединения.
«Я не исключаю, что ликвидация фирмы могла быть связана с возникновением каких-то более серьезных рисков. Возможно, юридических или даже уголовных. Меня сильно настораживает речь о некой „оптимизации“. Это какая-то странная „оптимизация“ путем присоединения с новым регоператором?» — недоумевает спикер.
Правозащитник уверен, что пока многое неизвестно. Но эта информация, вероятнее всего, будет обнаружена позже.
«И мне известны такие случаи. Видел я одну компанию, которая поработала два-три года и путем реорганизации присоединилась к другой. А через три года этой другой налоговая выкатила два миллиарда штрафа. И что? Если бы та компания осталась, претензии были бы к ней. А с реорганизацией у них появилась возможность судиться, доказывать, что это были не они. Поэтому мое личное убеждение таково, что через некоторое время мы узнаем, из-за чего произошло это слияние», — делится мнением правозащитник.
По словам эксперта, слияние «Чистого города» может привести к серьезным рискам новой компании по оплате. В частности, речь идет о потребителях коммунальной услуги по вывозу мусора — о пожилых людях.
«Многие не читают интернет и не знают о ликвидации „Чистого города“. А представьте, они получат платежку от какого-то „ЭкоЦентра“, хотя договор заключен с „Чистым городом“. Они попросту не станут платить. И таких людей в Ростове много. Представляете, о каких рисках неоплаты идет речь? Поэтому никто просто так не стал бы присоединяться. Все эти риски с чем-то связаны», — рассуждает Сергей Левченко.
Спикер подчеркивает, что в других регионах, где в рамках реформы мусор также начинали вывозить по «соглашению», тех региональных операторов практически не осталось.
«Это изначально была непонятная для меня схема соглашений, а не договоров», — констатирует Сергей Левченко.
В качестве примера правозащитник вспоминает Алтайский край. Когда новый губернатор увидел, как там работает система сбора и вывоза мусора, он разорвал соглашение с существующим регоператором и создал государственное бюджетное учреждение — ГБУ.
«И это необходимо было делать на уровне региона! Сегодня во многих регионах невыполнение обязательств региональным оператором карается тем, что его попросту выгоняют и создают государственную структуру, которая начинает работать. На мой взгляд, это и есть правильный подход. Я понимаю, что у нас идет поддержка бизнеса. Но если бизнес безответственно подходит к своим обязанностям, то нужно принимать меры. Посмотрите, что творится в Ростове. Мусор накапливается, вовремя не вывозится, а регоператор вечно требует денег. Это какая-то анархия», — резюмирует правозащитник.