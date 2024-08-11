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Улица Нариманова

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2024
В разрушенном доме на Нариманова в Ростове поселились бомжи
Установленный вокруг частично обрушившегося дома на Нариманова забор не помогает защитить здание от бездомных, сообщает Don Mash.
11 августа, 17:45
В Ростовской области взлетели цены на бензин, а в поле нашли куски беспилотника
9 августа, 16:25
Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
12 июня, 11:13
В Ростове полиция задержала рыдающую женщину у рухнувшего дома на Нариманова
12 июня, 09:23
Жители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты
28 марта, 14:16
В Ростове отремонтируют соседний с рухнувшим домом на Нариманова. Он аварийный 8 лет
16 февраля, 07:12
Власти Ростова опровергли заявления о согласованном митинге жильцов с Нариманова
В Ростове-на-Дону не согласовывали митинг жителей аварийных домов, сообщили в городской администрации.
13 февраля, 14:27
В Ростовской области жители спасают животных, бьют детей и грозятся взорвать УК
1 февраля, 17:37
«Сказали, запустят»: житель рухнувшего дома в Ростове рассказал, почему бросил собаку
1 февраля, 13:34
Хватайте документы: ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома
29 января, 11:09
«Мне на них туалет купить?»: семье из рушащегося дома в Ростове предложили 800 тысяч
28 января, 05:26
Власти Ростова сообщили, куда отправили ночевать жильцов обрушившегося общежития
27 января, 20:24
«Отказались от переселения»: Логвиненко рассказал, почему люди жили в аварийном доме
27 января, 19:18
«Весь трещит и сыпется на глазах»: в Ростове продолжает рушиться дом на Нариманова
27 января, 19:03
Власти Ворошиловского района Ростова отказались комментировать обрушение дома
27 января, 18:49
2023
В историческом центре Ростова-на-Дону ограничили движение до 25 августа
В Ростове-на-Дону в четверг, 27 июля, ограничили движение в части улицы Московской, сообщили в городской администрации.
27 июля 2023, 08:43

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