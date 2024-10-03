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Атмосферное явление

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2024
Северное сияние могут увидеть жители Ростовской области 5 и 6 октября
3 октября, 11:00
Новая волна пыльной бури накрыла Ростов-на-Дону
30 сентября, 13:38
Власти Ростова-на-Дону призвали жителей не выходить на улицу из-за пыльной бури
30 сентября, 12:50
Коровы валяются: из-за пыльной бури в Ростовской области на трассах сбивают животных
29 сентября, 20:08
Климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область
29 сентября, 19:58
Итоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новый штамм COVID-19
29 сентября, 18:27
«Не узнала Ростов, это пустыня!»: фоторепортаж из города, охваченного пыльной бурей
29 сентября, 17:08
Эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури
Основной причиной частых пыльных бурь в Ростовской области является исчезновение лесополос, рассказал гендиректор региональной экологической организации Алексей Милич.
29 сентября, 14:45
Появились новые кадры сильнейшей пыльной бури в Ростове-на-Дону
29 сентября, 14:18
Марс-на-Дону: жители Ростова рассказали, как пережидают пыльную бурю
29 сентября, 14:11
Сильнейшая за последние четыре года пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону
29 сентября, 13:15
Стало известно, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области
17 сентября, 08:33
Жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги
8 сентября, 09:37
На Ростовскую область надвигается пыльная буря
1 сентября, 14:13
Песчаная буря надвигается на Ростовскую область
На границах с Ростовской областью заметили надвигающуюся на регион песчаную бурю на трассе М-4 «Дон», сообщает местный паблик.
21 июня, 13:36
Редкое природное явление напугало жителей Ростова-на-Дону 15 января
15 января, 18:08
В небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января
На севере Ростовской области над Каменском-Шахтинским заметили световые столбы, сообщения об этом появились в местных Telegram-каналах.
9 января, 12:47
2023
Жители в Ростовской области увидели северное сияние
Жители юга страны, в том числе Ростовской области, ночью могли наблюдать северное сияние, сообщили они в Telegram-каналах.
26 сентября 2023, 06:59

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