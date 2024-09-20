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Грузовой автомобиль

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Сентябрь
Еще 20 камер поставят на М-4 «Дон» в Ростовской области
20 сентября, 16:44
Фура в Ростове-на-Дону на Таганрогской насмерть сбила пенсинерку
13 сентября, 15:47
В Ростовской области трассу М-4 «Дон» завалило помидорами
В Ростовской области столкнулись грузовой автомобиль и фургон. Трассу М-4 «Дон» в Аксайском районе завалило томатами, сообщает региональный УГИБДД.
10 сентября, 09:13
Август
В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею
27 августа, 10:10
В Ростове-на-Дону грузовая «Газель» протаранила опору ЖД-моста
25 августа, 11:44
На М-4 в Ростовской области от полыхающей фуры вспыхнул звукозащитный экран
21 августа, 17:12
Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»
13 августа, 11:02
Июль
Три человека пострадали в столкновении грузовиков в Ростовской области
На трассе в Ростовской области грузовой фургон вылетел на встречную полосу и врезался в «Газель», сообщает региональный УГИБДД.
21 июля, 09:47
Грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по Малиновского с Таганрогской
14 июля, 14:56
Июнь
Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»
В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль врезался в бетонные блоки и перевернулся, сообщили водители в соцсетях.
10 июня, 09:44
Фура взорвалась на трассе в Ростовской области
1 июня, 04:44
Май
Депутата в Миллерово подозревают в махинации с покупкой «Газели» за счет бюджета
29 мая, 18:53
Пробка выросла на трассе Ростов — Таганрог из-за ДТП с фурой
На трассе Ростов — Таганрог рядом с хутором Морской Чулек произошла авария с участием грузового автомобиля. Уже более трех часов движение затруднено, согласно информации из сервиса Яндекс Карты.
8 мая, 16:30
Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Мясниковского района с 18 мая
В Ростове-на-Дону собираются ограничить въезд грузовых машин в город, об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.
8 мая, 06:12
Апрель
Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреля
Грузовые автомобили не будут пускать в Ростов со стороны Западного жилого массива, сообщили в городской администрации.
7 апреля, 07:38
Декабрь 2023
Микроавтобус с пассажирами протаранил фуру в Ростовской области
10 декабря 2023, 10:56
Ноябрь 2023
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
27 ноября 2023, 08:25
Октябрь 2023
Эстакада обрушилась на проезжую часть у «Меги» под Ростовом 26 октября
26 октября 2023, 14:53
Самые высокооплачиваемые вакансии назвали в Ростове-на-Дону
10 октября 2023, 11:28
У Шахт на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась шестикилометровая пробка
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возник затор протяженностью 5,8 километра, информация об этом появилась в сервисе «Яндекс. Карты».
9 октября 2023, 08:50

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