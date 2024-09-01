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Ликвидация огня

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2024
Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара
1 сентября 2024, 18:04
Спа-клуб полыхает в Ростове-на-Дону на площади 500 кв метров
13 апреля 2024, 05:54
Шокирующие кадры страшного пожара в Зернограде слили в Сеть
В Интернете появилось видео, на котором показано крупное возгорание в трехэтажном доме в Зернограде, ролик опубликовало УМЧС по Ростовской области.
5 марта 2024, 07:04
В поселке в Ростовской области горел детский лагерь, где падал беспилотник
28 февраля 2024, 05:00
В Ростове собираются создать девять учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС
13 января 2024, 08:38
2023
Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове
Охранники на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону рассказали, что пожар начался внутри одной из палаток, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 декабря 2023, 12:42
Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове
1 декабря 2023, 08:42
«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“: что говорят о пожаре ростовчане
1 декабря 2023, 04:39
В Ростове предприниматели рынка «Темерник» бросаются в огонь для спасения товара
30 ноября 2023, 19:02
В Ростовской области горят старинные дома и хотят привлечь ЧОП к борьбе с дронами
9 ноября 2023, 15:45
Страшный пожар в доме заставил ростовчанина вылезти в окно на последнем этаже
9 ноября 2023, 06:31
Огонь уничтожил Porsche и BMW на подземной парковке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на территории подземной парковки произошел пожар, который охватил два автомобиля, сообщили в региональном УМЧС.
28 октября 2023, 06:54
Пламя уничтожило 400 кв метров складского помещения на Левом берегу в Ростове
В Ростове-на-Дону площадь пожара на территории склада на улице 1-я Луговая достигла 400 квадратных метров, сообщили в региональном УМЧС.
18 октября 2023, 09:51
Ресторан «Раки и гады» загорелся на Шаумяна в Ростове-на-Дону
17 октября 2023, 11:39
Один человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области
В Ростовской области пожар на складе унес жизнь одного человека, сообщили в региональном УМЧС.
12 октября 2023, 05:45
В Ростове-на-Дону на ходу сгорела иномарка
29 сентября 2023, 10:03
Газовики ответили, если угроза взрыва на складе с картоном в Аксае
21 июля 2023, 16:24
Склад с макулатурой на площади 2 тыс кв м загорелся в Ростовской области
В Ростовской области произошло крупное возгорание на складе, где хранили макулатуру, сообщили в региональном УМЧС.
21 июля 2023, 14:52
Магазин «Мир индейки» загорелся у Центрального рынка в Ростове-на-Дону 18 июля
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка загорелся мясной магазин, сообщили местные жители в соцсетях.
18 июля 2023, 11:02
Склад шин на площади 400 кв метров сгорел в Ростовской области 28 июня
В Ростовской области произошло крупное возгорание на складе по производству резины, сообщили в региональном УМЧС.
28 июня 2023, 18:31

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