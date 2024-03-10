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Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта

Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта

Фото: 1MI. Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
В ночь на 9 марта Таганрог подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ. Силы ПВО ВС РФ сбили порядка двух десятков БПЛА. Один человек пострадал.
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10 марта
Спасатель из Таганрога рассказал, что нужно делать во время атак беспилотников
Во время атаки беспилотников важно не поддаваться панике, рассказал «Ершу» спасатель международного класса Сергей Мовсаров.
10 марта, 15:42
СК расследует самую массовую атаку беспилотников на Таганрог с начала СВО
Сотрудники СК РФ расследуют факт атаки со стороны ВСУ Ростовской области, в результате которой пострадал сотрудник МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
10 марта, 06:33
9 марта
Жителей Ростовской области призвали не трогать части сбитых 9 марта беспилотников
В Ростовской области жителей призвали не трогать обломки беспилотников, сбитых системами ПВО, об этом сообщил глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.
9 марта, 16:49
В Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной болью
В Ростовской области успешно отразили атаку беспилотников ночью 9 марта, пока в Ростове жители стояли в пробках из-за поезда, сошедшего с рельс, и боролись с последствиями магнитной бури.
9 марта, 16:30
ВСУ использовали иностранную разведку для подготовки атаки дронами по Таганрогу
Украинские военные использовали данные иностранной разведки для подготовки атаки по Таганрогу, об этом рассказали донские СМИ.
9 марта, 10:15
Беспилотники, атаковавшие Таганрог, могли прилететь со стороны Азовского моря
Ночные беспилотники, сбитые в небе над Ростовской областью, могли направить со стороны Азовского моря, об этом сообщили донские СМИ.
9 марта, 09:25
Почти 1,5 часа взрывов: как Таганрог пережил самую массовую атаку дронов с начала СВО
В Ростовской области отразили атаку украинскими дронами по Ростовской области. Как это произошло и что говорят местные жители, в материале RostovGazeta.
9 марта, 08:50
Военный эксперт Суконкин рассказал о новой тактике атак ВСУ по Таганрогу
В Ростовской области военным удалось отбить самую массовую атаку дронов с начала СВО, военный эксперт Алексей Суконкин дал оценку действиям ВСУ и объяснил, как изменилась тактика украинских диверсантов.
9 марта, 08:47
Вассерман не исключил новые попытки массовой атаки ВСУ на Ростовскую область
Попытка массовой атаки на Ростовскую область может говорить о том, что в следующий раз Украина использует еще больше беспилотных летательных объектов, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
9 марта, 08:46
Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге
Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что было основной целью ночной атаки беспилотников по Таганрогу, об этом сообщили донские СМИ.
9 марта, 07:57
Перед атакой БПЛА на Таганрог МИД Германии попросил граждан не посещать Ростов
За пару дней до атаки беспилотников на Таганрог и Морозовск МИД ФРГ призвал граждан не посещать Ростов-на-Дону и другие российские города из-за возможных прилетов беспилотников и проблем с безопасностью, сообщается на сайте иностранного ведомства.
9 марта, 07:48
Власти опровергли слухи о разрушениях в Таганроге после атак беспилотников
В Таганроге не зафиксировали разрушений городской инфраструктуры после массовой атаки беспилотниками, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
9 марта, 07:27
В Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над Таганрогом и Морозовском
Министерство обороны РФ дало комментарий после ночной атаки дронов на Ростовскую область. Всего киевский режим направил на Таганрог и Морозовск 41 БПЛА.
9 марта, 05:08
В Минобороны прокомментировали ночную атаку беспилотников по Ростовской области
В министерстве обороны РФ официально прокомментировали массовую атаку беспилотников по территории Ростовской области, десятки БПЛА были сбиты над Таганрогом и Морозовском.
9 марта, 04:35
Глава Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев призвал жителей города сохранять спокойствие после ночной атаки дронов 9 марта.
9 марта, 04:06
Глава Таганрога Фатеев запретил писать комментарии в соцсетях после атаки дронов
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев попросил местных жителей не писать лишней информации в Интернете после атаки дронов, заявление размещено в соцсетях.
9 марта, 04:03
Глава Таганрога Андрей Фатеев сделал заявление после ночной атаки беспилотников
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев прокомментировал ночную атаку беспилотников на город и призвал местных жителей сохранять спокойствие, сообщение появилось в его тг-канале.
9 марта, 03:40
Крыша многоэтажки загорелась в Таганроге после массовой атаки беспилотников
В Таганроге в ночь на субботу, 9 марта, загорелась крыша многоэтажного дома, сообщили местные жители в соцсетях.
9 марта, 03:11
Обломки сбитого БПЛА нашли на улице в Таганроге
Жители Таганрога показали обломки сбитого российской системой ПВО украинского беспилотника, которые упали на улице города, кадры появились в Сети.
9 марта, 03:04
Момент взрыва беспилотника в Таганроге попал на видео
В ночь на 9 марта ВСУ атаковали Таганрог беспилотными летательными аппаратами. На видео попал момент работы российской системы ПВО по одному из объектов.
9 марта, 02:45

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