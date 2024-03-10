Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта

В Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной болью

В Ростовской области успешно отразили атаку беспилотников ночью 9 марта, пока в Ростове жители стояли в пробках из-за поезда, сошедшего с рельс, и боролись с последствиями магнитной бури.