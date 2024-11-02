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Осень 2024

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Ноябрь
Циклон «Мартина» накрывает Ростовскую область
2 ноября, 20:38
Октябрь
Настоящий сезон дождей начнется в Ростовской области к концу недели
23 октября, 14:24
Бабье лето и +17 градусов тепла неожиданно вернутся в Ростовскую область
21 октября, 12:46
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди
19 октября, 07:57
Видео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбу
16 октября, 14:16
На Ростовскую область надвигается грозовой фронт
9 октября, 17:44
В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 13 градусов
7 октября, 12:00
Ливни и туман испортят погоду в Ростовской области после затяжного тепла
6 октября, 13:21
Сентябрь
Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные
26 сентября, 14:06
Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроют дожди
22 сентября, 08:36
В Ростовской области температура воздуха упала до 0 градусов
20 сентября, 13:46
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую осень в Ростовской области
16 сентября, 18:17
В Ростовской области резко похолодает до +6 градусов
16 сентября, 15:41
Резкое похолодание и ветер накроют Ростов-на-Дону
15 сентября, 08:33
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоится ветер
12 сентября, 07:16
Восточный ветер накроет Ростов-на-Дону на выходных
6 сентября, 14:37
Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жара
5 сентября, 04:59
Гидрометцентр предупредил о снижении температуры воздуха в Ростовской области
4 сентября, 17:08
В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов
4 сентября, 15:43
В сентябре в Ростовской области температура воздуха упадет до +4 градусов
1 сентября, 13:40

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