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Октябрь
Высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера
29 октября, 12:05
Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы
19 октября, 17:09
Стеной огня охвачены поля вдоль дороги под Азовом
В Ростовской области произошел крупный пожар вдоль дороги под Азовом, сообщают очевидцы в соцсетях.
8 октября, 21:08
В Ростовской области ущерб после падения обломков БПЛА превысил 12 млн рублей
7 октября, 15:30
Сентябрь
Губернатор Голубев ввел режим ЧС на всей территории Ростовской области
30 сентября, 13:21
Возникший из-за БПЛА пожар в Ростовской области локализовали на 215 гектарах
30 сентября, 12:43
Черный дым везде: появились кадры горящего леса после атаки БПЛА в Ростовской области
29 сентября, 10:30
Пожар вспыхнул на левом берегу в Ростове напротив Кумженской рощи
26 сентября, 13:12
Итоги дня: жителей Каменска разбудили дроны, а донского космонавта вернули на Землю
23 сентября, 15:20
После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса
Экстренные службы сообщают об исчезновении пассажирки микроавтобуса, который попал в жуткое ДТП на трассе в Ростовской области. По информации регионального УГИБДД, местонахождение женщины пока неизвестно.
21 сентября, 20:04
Появились кадры с места ДТП, где дотла сгорел микроавтобус в Ростовской области
21 сентября, 18:23
Из-за атаки БПЛА на Тихорецк изменился график поездов в Ростовской области
Маршруты следования ряда пассажирских поездов изменены после атаки беспилотников на Тихорецк, сообщили в СКЖД.
21 сентября, 14:22
Жители Ростова сообщили о нескольких крупных возгораниях в городе
19 сентября, 16:58
Стало известно, что горит на левом берегу в Ростове 19 сентября
Стало известно, что загорелось на левом берегу Ростова ранним утром 19 сентября. Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, пожар случился на складе стройматериалов.
19 сентября, 05:26
Итоги понедельника: в День города в Ростове готовились теракты, а в Аксае горел рынок
16 сентября, 17:15
Эколог Лебедев назвал причину крупного пожара в Ростовской области
16 сентября, 11:47
Более 135 пожаров произошли в Ростовской области за сутки 15 сентября
16 сентября, 05:34
Огонь столбом вдоль дороги: появились страшные кадры пожара на Левобережной в Ростове
15 сентября, 17:13
Под Ростовом ландшафтный пожар перебросился на 15 домов
15 сентября, 16:58
Спасатели призвали жителей Ростова не выходить на улицу
15 сентября, 15:49

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