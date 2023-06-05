«Эксперт сказал, что ходатайствовал о предоставлении документов, но их ему не дали. В МВД дознаватель сообщила, что не понимает, о чем речь, и не может найти дело без его номера. Я пошла в больницу запрашивать необходимые для экспертизы анализы, где мне ответили, что они не проводились. А потом выяснилось, что, например, гистология была в истории болезни. Но эксперт ее даже не смотрел! Это говорит о том, что никому сейчас ничего не надо. Никто не хочет ничего делать», — возмущается Орлова.